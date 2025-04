Defesa faz revelação sobre atuação do PM Tchaca em esquema criminoso

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após a prisão preventiva do policial militar Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, conhecido como Alexandre Tchaca na segunda fase da Operação Falsas Promessas, a defesa do PM se manifestou oficialmente afirmando que "os autos do processo não apontam qualquer tipo de movimentação financeira envolvendo Tchaca e os demais investigados".

A operação, conduzida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Gaeco, investiga um suposto esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro. De acordo com a nota divulgada, "a justificativa para a prisão preventiva, segundo os documentos, estaria restrita ao fato de o policial ter tido acesso prévio às informações da operação e, supostamente, ter atuado em favor de outros acusados, o que teria sido interpretado como uma tentativa de obstrução da investigação".

A assessoria reforçou que Tchaca nega qualquer envolvimento com atividades ilícitas e destaca que sua prisão se deu "unicamente por alegações relacionadas à suposta interferência no curso da operação, sem vínculo direto com os crimes principais investigados".

Tchaca chegou a denunciar publicamente que estava sendo vítima de um esquema de extorsão, afirmando que houve cobrança de R$ 80 mil por cada policial investigado, com a promessa de que as ordens judiciais se limitariam a buscas e apreensões, sem decretar prisões preventivas. "Segundo a autoridade policial, os pedidos de prisão, indicam que foram indeferidos dias depois, entretanto não consta essa decisão nos autos, conforme apontado na investigação"

O processo segue em segredo de Justiça. A defesa afirma que já ingressou com pedidos de revogação da prisão preventiva e aguarda manifestação judicial.

Relembre

O policial militar e influencer Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, mais conhecido como 'Tchaca', foi um dos 24 presos na segunda fase da Operação Falsas, defladada na semana passada. De acordo com investigação, o grupo movimentou cerca de R$ 500 milhões através de rifas ilegais. Mas, afinal, qual é o real envolvimento de Tchaca no esquema?

Tchaca é um dos sete policiais que foram presos durante a operação Falsas Promessas. Ele, aliás, é figura conhecida na Bahia. O PM foi alvo de denúncia do Ministério Público (MP) por participar da Chacina do Cabula, já teve a prisão militar decretada por usar as redes para propaganda partidária e acumulou, em meio a polêmicas, ao menos 130 mil seguidores nas redes sociais.