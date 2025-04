Alexandre Tchaca: conheça o PM influencer preso em operação na Bahia

Alexandre Tchaca é policial militar e influencer digital - Foto: Foto: Mila Souza / Ag. A TARDE

Preso na segunda fase da Operação Falsas Promessas, Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, conhecido como Tchaca, é uma figura conhecida na Bahia. Presente nas redes sociais, o policial militar e influenciador digital está sendo investigado por suspeita de integrar um esquema criminoso que promove rifas ilegais para lavar dinheiro do tráfico de drogas.

Envolvido em polêmicas na internet, Tchaca nasceu na cidade de Salvador, em 28 de abril de 1980, e fará 45 anos no fim deste mês. Ele é casado, pai de três filhos e ficou conhecido gravando vídeos sobre a vida como militar para o Instagram.

Tchaca fala sobre a vida como policial na internet | Foto: Reprodução/Instagram @alexandretchaca

Além do perfil no Instagram, onde acumula 169 mil seguidores, Alexandre Tchaca também tem um canal de transmissão no Telegram e possui um podcast no YouTube, o famoso ‘Pod Tchaca’, no qual faz entrevistas com famosos, personalidades e principalmente policiais.

Nas eleições municipais do ano passado, o blogueiro aproveitou todo o engajamento que conquistou nas redes sociais para tentar vencer nas urnas. Ele se candidatou como vereador de Salvador pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), mas recebeu apenas 5.103 votos e não conseguiu se eleger.

Tchaca avisou que seria preso

Há algumas semanas, em 21 de março de 2025, Alexandre Tchaca publicou um vídeo dizendo que estava sofrendo perseguição e seria preso em breve. Na ocasião, ele afirmou que iria “cair atirando”.

“Eu recebi um informe de que haveria um mandado de busca e apreensão em meu desfavor e em desfavor de outros colegas policiais. Recebi uma foto, um print do processo”, falou.

Tchaca também declarou que sofre tentativas de extorsão desde o mês de novembro de 2024, de alguém que afirmou que se ele pagasse R$ 80 mil não seria preso e sofreria apenas busca e apreensão.

O policial e influenciador não deu detalhes sobre quem estaria tentando extorqui-lo e não há confirmações de que o relato dele é verdadeiro.

Policial já foi preso no ano passado

Em maio do ano passado, o soldado Alexandre Tchaca ficou preso durante 15 dias como consequência de um processo administrativo disciplinar da Polícia Militar da Bahia. A sanção foi aplicada após a suposta postagem de conteúdo que feria as diretrizes da corporação.

Na época em que tudo aconteceu, a defesa de Tchaca negou que ele tenha feito a publicação do material na internet e pediu a absolvição dele no caso. Porém, a prisão dele foi determinada e cumprida. Ele cumpriu a pena no Batalhão de Polícia de Choque.

Ele também responde na Justiça pelo envolvimento na Chacina do Cabula, que deixou 12 mortos em 2015.