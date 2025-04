Cinco suspeitos morrem em confronto com a Rondesp na Bahia

A operação contou com a participação de equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), da Rondesp Central e da operação Hórus - Foto: Reprodução

Cinco suspeitos morreram na tarde quinta-feira, 17, após um confronto policial na cidade de Santa Bárbara, próximo a Feira de Santana, na Bahia.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 66ª CIPM, em conjunto com equipes da Rondesp Leste, se deslocaram até a localidade de Papa Pinto, zona rural de Santa Bárbara, para averiguar uma denúncia de indivíduos armados em uma área utilizada para desmanche de veículos.

Ainda de acordo com a corporação, durante a aproximação, as guarnições identificaram um grupo de indivíduos armados em uma área de difícil acesso e com comunicação limitada.

"Ao perceberem a presença das viaturas, os suspeitos iniciaram uma intensa troca de tiros contra os policiais, que reagiram à injusta agressão dentro dos parâmetros da legítima defesa", diz a nota.

Após o confronto, os homens foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Santa Bárbara, mas não resistiram aos ferimentos. Até o momento, os suspeitos não foram identificados oficialmente.

Segundo a PM, na ação, foram apreendidas as seguintes armas de fogo:

– 01 (um) fuzil calibre 5,56mm;

– 01 (uma) submetralhadora artesanal;

– 02 (dois) revólveres calibre .38;

– 01 (uma) pistola marca Glock.

Todo o armamento e demais materiais arrecadados foram apresentados à autoridade policial competente na unidade da Polícia Civil responsável pela circunscrição, para formalização do procedimento e adoção das medidas legais cabíveis.

"O Comando de Policiamento Regional Leste reitera o compromisso da Polícia Militar da Bahia com a preservação da ordem pública, a proteção da sociedade e o enfrentamento qualificado à criminalidade organizada, dentro dos estritos limites da legalidade e do uso proporcional da força", diz a nota.