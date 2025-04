Conheça os novos foragidos no Baralho do Crime da Bahia

Novos integrantes do Baralho do Crime da Bahia - Foto: Divulgação | SSP

O Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) passou por atualizações na manhã desta quinta-feira, 17, com a insersão de cinco foragidos da justiça envolvidos em crimes graves. Nesta edição, foram incluídas novas cartas nos naipes de Espadas, Paus, Copas e Ouros.

A população poderá enviar, de forma anônima, informações que auxiliem na localização dos fugitivos pelo Disque Denúncia, pelo número 181, sob total sigilo.



"Rei de Espadas"

O carta "Rei de Espadas" passa a ser ocupada por Sandro Santos Queiroz, conhecido como “Real” ou “Doideira”. Ele é líder de uma organização criminosa e é procurado por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico em diversos bairros de Jequié. Em 2015, Sandro foi alvo da operação ‘Moeda Real’ e preso em Cuiabá.

O carta "Rei de Espadas" passa a ser ocupada por Sandro Santos Queiroz, | Foto: Divulgação/SSP

‘Valete de Espadas’.

Antônio Bruno da Cruz Magalhães, conhecido como “Bruninho”, assume o posto de ‘Valete de Espadas’. Com dois mandados de prisão por homicídio, organização criminosa, associação e tráfico de drogas, o fugitivo atua na região do bairro Rio Sena, em Salvador. O foragido ainda mantém ligação com Luiz Henrique Santos Souza, conhecido como “Demorô” ou “Rick”, atual ‘Quatro de Ouros’. “Bruninho” também coordena grupos armados para eliminar traficantes rivais e disputar o controle territorial.

Antônio Bruno da Cruz Magalhães, conhecido como “Bruninho”, assume o posto de ‘Valete de Espadas’ | Foto: Divulgação/SSP

‘Cinco de Paus’

A carta ‘Cinco de Paus’ passa a exibir Pedro Henrique dos Santos Sena, conhecido como “Galego de Brumado” ou “Meia-Noite”. Ele atua na cidade de Senhor do Bonfim, no Norte do estado, e possui mandado de prisão por tráfico de drogas, além de ser apontado como responsável pela guarda e distribuição de drogas e fornecer armas utilizadas em execuções realizadas por um grupo criminoso.

Pedro Henrique dos Santos Sena, conhecido como “Galego de Brumado” ou “Meia-Noite” é o ‘Cinco de Paus’ | Foto: Divulgação/SSP

‘Quatro de Copas’

Procurado pelos crimes de roubo e extorsão, Edson dos Santos da Silva, conhecido como “Chiquinho”, foi incluído na carta ‘Quatro de Copas’. Ele atua nos municípios de Queimadas e Nordestina.

Edson dos Santos da Silva, conhecido como “Chiquinho”, foi incluído na carta ‘Quatro de Copas' | Foto: Divulgação/SSP

‘Dois de Ouros’

Já Uriel Pereira Carvalho, conhecido como “Mequinho” ou “Mekinho”, ocupa a posição do ‘Dois de Ouros’. Procurado por homicídio, ele é apontado como o chefe do tráfico de drogas em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Em 2024, ele ordenou o espancamento até a morte de um homem, cuja vítima teve o corpo abandonado pelos agressores.



Uriel Pereira Carvalho, conhecido como “Mequinho” ou “Mekinho” é o ‘Dois de Ouros’ | Foto: Divulgação/SSP

O que é o Baralho do Crime?

O Baralho do Crime é ferramenta da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) destinada a divulgar foragidos da Justiça envolvidos em crimes graves. Atualizações são feitas frequentementes com o intuito de, com ajuda da população, encontrar os foragidos.