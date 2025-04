Motorista é feito refém durante assalto a caminhão-tanque na BR-324

A ocorrência contou com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar - Foto: Divulgação/PRF

Um motorista foi feito refém durante um assalto na manhã desta quarta-feira, 16. Os criminosos levaram um caminhão carregado de combustível na BR 324, trecho do município de Salvador. O veículo foi recuperado no mesmo dia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a empresa proprietária realizar uma denúncia ao perceber que o veículo não chegou ao destino.

De acordo com a PRF, a equipe foi acionada quando o representante da empresa proprietária do veículo compareceu ao posto de Simões Filho para informar que o caminhão Volvo/VM 330, atrelado a um semirreboque tanque, havia sido carregado com combustível em Madre de Deus, porém não havia chegado ao destino final.

Logo em seguida, os PRFs iniciaram as diligências e com base nas informações, conseguiram localizar o veículo no acostamento da via (Km 586 – Candeias). O caminhão estava com as portas abertas e a chave na ignição.

| Foto: Divulgação/PRF

Após o veículo ser localizado, chegou ao local o motorista do caminhão. Ele contou aos policiais que estava trafegando na BR 324, e já no acesso a entrada do bairro de Pirajá foi rendido e imobilizado por homens que chegaram em um Onix. Disse ainda que os rapazes anunciaram o assalto e um deles tomou a direção do caminhão-tanque, enquanto a vítima foi imobilizada no Onix. Os criminosos chegaram a arrancar o rastreador do veículo durante a fuga.

Ainda no Km 586, a equipe tomou conhecimento que o veículo havia sido localizado por uma guarnição da Polícia Militar na localidade do ‘Cantagalo’. Os assaltantes haviam retirado todo o carregamento de combustível.

Os veículos roubados, a vítima, demais objetos, foram apresentados pela Polícia Militar a autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Candeias, para formalização dos procedimentos cabíveis.