Idoso de 78 anos morre após ser pisoteado por vaca em fazenda na Bahia

O caso aconteceu em uma fazenda na zona rural de Feira de Santana - Foto: Divulgação | Freepik

Um idoso de 78 anos morreu na terça-feira, 15, após ser pisoteado por uma vaca no município de Ipirá, a 101 km de Feira de Santana. O caso aconteceu em uma fazenda na zona rural do município.

Luís Moreira Bispo saiu para verificar algumas vacas na propriedade da família, quando um animal que tinha dado à luz recentemente o atingiu com uma cabeçada. O idoso caiu no chão e depois foi pisoteado pela vaca.

A esposa da vítima percebeu a demora do serviço e pediu para que o filho fosse em busca do pai. Ao chegar no local, os familiares encontraram o idoso desacordado.

Vizinhos prestaram socorro e Luís foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipirá e depois transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, onde permaneceu internado até a terça-feira.

A vítima deixa esposa e seis filhos. O corpo de Luís Moreira Bispo será sepultado nesta quarta-feira (16) no Cemitério Municipal de Ipirá