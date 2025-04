Fluxo de veículos na Semana Santa deve subir 12% na BR-324

BR-324 administrada pela ViaBahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Durante a Semana Santa, o fluxo de veículos na BR-324 deve aumentar 12%. A expectativa da concessionária de rodovias VIABAHIA é de receber aproximadamente 268 mil veículos entre os dias 17 e 22 de abril.

“A intensa circulação exige um planejamento operacional eficiente. Nossas equipes estarão mobilizadas para atuar preventivamente, com suporte técnico disponível e monitoramento contínuo da rodovia”, afirma Elio Nogueira, Supervisor de Operações da VIABAHIA.

Reforço

Durante o feriado, a concessionária adotará a operação papa-fila nas praças de pedágio P1 e P2, localizadas nos municípios de Simões Filho e Amélia Rodrigues, respectivamente.

A operação também conta com reforço no efetivo e ampliação de recursos nas rodovias BR-324 e BR-116. Ao todo, são 250 colaboradores atuando, incluindo inspetores de tráfego, profissionais no Centro de Controle Operacional (CCO) e 20 guinchos – entre leves e pesados –, além de unidades de resgate, veículos de combate a incêndio e de captura de animais.

A operação também prevê, caso necessário, o fechamento temporário do retorno de Terra Nova, no km 560 da BR-324, ações de reforço na sinalização e limpeza extra nos pontos de apoio



Dicas

A concessionária recomenda o respeito aos limites de velocidade e às normas de trânsito, especialmente nos horários de pico. Antes de pegar a estrada, os condutores também devem fazer a manutenção do veículo, além de verifique itens básicos como macaco, chave de roda, triângulo, extintor e estepe.

BR-116



Já na BR-116, a VIABAHIA estima um aumento de 4% no volume de tráfego durante o feriado. A expectativa é que aproximadamente 72 mil veículos circulem pela rodovia.

Conforme a previsão, os dias de maior movimentação devem ser entre 17 e 22 de abril. Com isso, a concessionária reforça a importância do planejamento antecipado da viagem, o respeito aos limites de velocidade e a atenção redobrada às condições da via, especialmente nos horários de pico, quando o fluxo de veículos tende a se intensificar.