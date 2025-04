Bahia amplia rede de educação profissional e transforma vidas

Júlia, estudante de administração, e Ana Paula Ramos, diretora do Luís Viana - Foto: Denisse Salazar / Ag. ATARDE

Em 2025, a educação profissional na rede básica de educação pública alcançou todos os 417 municípios da Bahia, conforme a Secretaria de Educação do Estado (SEC). O dado representa a ampliação dos cursos profissionalizantes nas escolas, que em 2024 tiveram um aumento na oferta de vagas em 13%, com 113.699 matrículas. Os números situam a Bahia como a segunda maior rede de educação profissional do país, conforme dados do Censo Escolar 2024, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

Essa experiência da educação profissional tem sido muito proveitosa para a estudante Júlia de Jesus, de 16 anos, no segundo ano do ensino médio, que cursa o técnico em administração no Colégio Estadual Luís Viana, no bairro de Brotas. “Escolhi essa área para me preparar para o mercado de trabalho e tenho recebido muitas oportunidades de aprender. (...) Com esse apoio me sinto preparada para o mercado de trabalho”, afirma.

No Colégio Estadual Luís Viana, a oferta de cursos técnicos acontece no período matutino e no noturno - este voltado para adultos -, com opções como administração, logística, nutrição e gastronomia, cursos muito buscados pelos estudantes, conforme a diretora da instituição, Ana Paula Ramos.

“Educação profissional é uma porta que se abre pra essa juventude que quer se preparar. Então quando ela acha os caminhos, descobre que a escola pública propõe isso, torna a situação bem mais fácil, porque ter acesso a um curso profissionalizante, na maioria das vezes, requer um gasto que nem sempre o aluno tem. Com professores especialistas, eles vão conseguir o diploma do ensino médio e se fortalecer no mercado de trabalho, com noções de disciplinas técnicas. E à noite estamos preparando adultos também com a educação profissional”, comenta.

A professora Maricea Ribeiro, que na maior parte de sua carreira atuou na educação profissional na rede pública, ressalta os resultados positivos na conquista de empregos. “Muitas empresas já vêm atrás do (colégio) Luís Viana em busca de estagiários e mais tarde, depois que cumprem o contrato (de estágio), vemos muitos deles serem contratados. Temos casos assim de alunos dos cursos de logística e administração”.

Ensino e prática

As novidades adicionadas a educação profissional, como a nova organização curricular realizada pelo MEC neste ano, são consideradas positivas pela professora Maricea. “A disciplina projeto de vida, por exemplo, é uma matéria muito importante. Não só pelo fato de perguntar ao aluno o que ele quer ser, mas para ajudar nesse planejamento para sua vida profissional. Tento passar que ele tem que trabalhar, mas que o estudo não termina aqui, que ele precisa pensar daqui há três, cinco, ou dez anos”.

Outra iniciativa da rede pública de educação tem sido as parcerias com empresas de diferentes setores, que necessitam de mão de obra qualificada, para que os alunos dos cursos técnicos possam fazer estágios ou visitas e aprender mais sobre a realidade do mercado de trabalho na prática. Ana Paula conta que eles costumam fazer visitas técnicas para acompanhar a vivência de profissionais. Os encontros já foram realizados em locais como o Tribunal de Contas do Estado (TCE/BA), Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz - BA) e outros espaços com foco na área contábil e administrativa.

Existe ainda o Projeto Agroecológico Integrado Sustentável (PAIS) com cursos voltados à agroecologia e às práticas sustentáveis; além de parcerias estratégicas e programas federais que promovem educação técnica aliada ao desenvolvimento sustentável, para jovens e adultos, como o Pronatec, Projovem Urbano, Saberes da Terra e Bahia Aprendiz.