Carga avaliada em 400 mil é recuperada em cidade da Bahia

Material foi localizado em galpão, em Guanambi - Foto: Divulgação Polícia Civil

Investigadores da 1ª Delegacia Territorial de Guanambi recuperam uma carga de estruturas metálicas avaliada em R$ 406 mil. O material, que foi desviado por meio de fraude, em um caso de estelionato envolvendo empresas de diferentes regiões do Brasil, foi localizado em um galpão, em Guanambi, no centro-sul do estado.

As investigações tiveram início após um representante de uma da empresa localizada na cidade de Sorocaba, em São Paulo, procurar a polícia. Na denúncia, foi relatado que, no final do mês de março, foi realizada uma negociação de estruturas metálicas, com supostos funcionários de outra empresa.

O pedido foi pago e a carga retirada na cidade com uma transportadora contratada pelos suspeitos, com destino a Feira de Santana, a 115 Km de Salvador. No entanto, a empresa compradora, a qual os homens diziam ser representantes, informou que não reconhecia a compra e o nome do estabelecimento vinha sendo usado em outros golpes. Diligências estão sendo feitas para localizar os suspeitos.