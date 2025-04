Danielzinho relembra acesso com o Bahia e vive boa fase no CRB

Danielzinho em ação pelo CRB - Foto: Francisco Cedrim / ASCOM CRB

O meia Danielzinho, ex-Bahia, vem ganhando destaque no CRB após chegar sem ritmo e demorar para engrenar no clube alagoano. Um fator que contribuiu para sua evolução é o técnico Eduardo Barroca, que também o treinou no Esquadrão. O meio-campista, inclusive, lembrou uma marca deles no Tricolor.

"A gente trabalhou junto uma vez só, no Bahia, acho que foram seis jogos só. A gente conseguiu o acesso (para a Série A), ele foi muito importante pra gente lá. Mesmo que tenha sido nessa parte final de campeonato, ele chegou num momento que a gente estava meio conturbado lá, há algumas partidas sem vencer, e foi muito importante, a chegada dele levou leveza pro ambiente", contou Daniel.

O camisa 10 fez questão de lembrar que o acesso com o Bahia, em 2022, foi conquistado justamente no Estádio Rei Pelé. "Quando eles chegaram aqui, eu até brinquei com o auxiliar dele. Disse: 'Vamos conquistar mais um acesso aí, agora aqui no Rei Pelé', porque quando a gente conquistou o acesso com o Bahia, em 2022, foi justamente aqui no Rei Pelé. Então é um estádio que traz boas lembranças pra gente", declarou.

Danielzinho foi anunciado pelo CRB no início de janeiro e assinou contrato com o clube por dois anos. Antes, estava no Fluminense e fez parte do grupo campeão da Libertadores e vice-campeão mundial.