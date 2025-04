Arias e Ronaldo viram preocupação e vão passar por exame de imagem

Arias foi substituído aos 25 minutos da segunda etapa - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A derrota por 3 a 0 contra o Cruzeiro não só impactou negativamente na posição do Bahia no Campeonato Brasileiro, mas também trouxe novas dores de cabeça para o técnico Rogério Ceni, que precisou substituir o goleiro Ronaldo e o lateral-direito Santiago Arias, ambos com dores na coxa.

Já com quatro jogadores no Departamento Médico Tricolor, os atletas vão passar por exames de imagem na reapresentação do elenco, marcada para a manhã deste sábado, 19, segundo informações do ge, e podem virar novos desfalques para o Esquadrão.

O goleiro tricolor foi substituído ainda no primeiro tempo, após sentir um incômodo na posterior da coxa esquerda, recebendo os primeiros atendimentos ainda no Mineirão.

Já o lateral-direito saiu na metade da etapa final depois de sentir dores, dando lugar para Gilberto, que entrou aos 25 minutos.

Próximo compromisso

O Bahia agora volta sua atenção para o jogo contra o Ceará, nesta segunda-feira, 21, às 20h, desta vez diante de sua torcida, na Arena Fonte Nova, com a missão de conquistar o primeiro triunfo no Brasileirão.