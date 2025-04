Retenção da receita do Ozempic deve começar em 60 dias

farmácias deverão reter a receita no ato da compra - Foto: Joel Saget | AFP

A retenção da receita do Ozempic está próxima de ser validada no Brasil. A medida vai ser avaliada 60 dias após a publicação, que deve ocorrer nos próximos dias.

A decisaõ vem após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar na última quarta-feira, 16, obrigatória a retenção de receita médica na venda de remédios conhecidos como canetas emagrecedoras, tais como Ozempic, Saxenda e Wegovy.

Com a decisão, as farmácias vão reter a receita no ato da compra. Anteriormente, a venda era feita somente com a apresentação do documento.

Para serem aceitas nas farmácias, as receitas precisam ter validade de 90 dias e duas vias. A coleta precisa ainda ser registrada no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC).

A Anvisa informou que a restrição foi aprovada por causa do número elevado de eventos adversos relacionados ao uso relacionado às medidas sem orientação profissional.