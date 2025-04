A fé cura? Neymar recebe oração de pastor após nova lesão

- Foto: Reprodução redes sociais

O jogador Neymar recebeu uma oração conduzida por um pastor em meio ao o processo de recuperação de sua última lesão. A condução ocorreu nesta Sexta-feira Santa, 18, após Neymar e Bruna Biancardi abrirem as portas da mansão em que vivem, em Santos, para um almoço especial de Páscoa.

O momento de oração reuniu familiares e amigos próximos. Em um dos vídeos publicados por Bruna nas redes sociais, Neymar aparece de cabeça baixa, em silêncio, enquanto o pastor dirige palavras de fé direcionadas ao atleta.

Durante o evento familiar, Bruna aparece vestindo um look rosa que destacava sua gravidez, a influenciadora encantou os seguidores ao mostrar todos os detalhes da celebração, que contou com uma decoração lúdica e temática. “Almoço de Páscoa por aqui hoje”, escreveu Bruna na legenda de uma publicação com imagens do evento.

Entre os destaques da festa estava a pequena Mavie, filha do casal, que apareceu sorridente usando um macacão verde com estampa de ovos e coelhinhos.