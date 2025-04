Larissa Manoela vence pais na Justiça e manda recado misterioso

Larissa publicou uma mensagem misteriosa em seus Stories - Foto: Reprodução

Larissa Manoela, de 24 anos, conquistou na última terça-feira, 15, uma importante vitória judicial na sua luta por liberdade financeira e autonomia profissional. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o encerramento oficial do contrato de exclusividade com a empresa Deck Produções Artísticas LTDA, assinado por seus pais quando ela tinha apenas 11 anos.

Dias depois, Larissa publicou uma mensagem misteriosa em seus Stories do Instagram, levantando suspeitas de uma indireta sobre o caso. “Nem tente, a borboleta não irá rastejar novamente”, dizia a imagem, que rapidamente gerou repercussão nas redes sociais.



A decisão judicial considerou legítima a insatisfação da atriz com os termos do contrato, classificados por ela como lesivos à sua trajetória artística. A Deck Produções concordava com o rompimento do vínculo, mas exigia a autorização dos pais de Larissa para formalizar a rescisão. A Justiça, no entanto, negou o pedido, ressaltando que, por ser maior de idade, ela “não depende da autorização dos genitores para esse tipo de ato”.

Apesar da negativa ao pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil feito por Larissa, o tribunal determinou que a produtora entregue todas as senhas de acesso às plataformas digitais vinculadas ao trabalho da artista, como YouTube e Spotify. Caso não cumpra a decisão, a empresa deverá pagar multa diária de R$ 5 mil. Além disso, está proibida de utilizar a imagem da atriz, sob pena de multa de R$ 15 mil por infração e penalidade diária de R$ 2 mil.

Entenda o caso

A batalha judicial entre Larissa Manoela e seus pais começou quando a atriz descobriu cláusulas abusivas em contratos e sociedades firmadas durante sua infância. Em 2023, ela rompeu definitivamente os laços profissionais com os genitores, abrindo mão de cerca de R$ 18 milhões para conquistar sua independência. Desde então, os desdobramentos do conflito familiar seguem sendo resolvidos nos tribunais.