Vem aí? Thaís Carla abre o jogo sobre conta no OnlyFans

A influenciadora falou abertamente sobre o assunto - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Thaís Carla abriu o jogo e falou sobre a possibilidade de criar uma conta na plataforma adulta OnlyFans. A influenciadora concedeu uma entrevista ao podcast ‘Bagaceira Chique’ e contou que já pensou em ganhar dinheiro vendendo conteúdo sensual.

“Já passou muito pela minha cabeça [abrir um perfil no OnlyFans]. Eu ia bombar, ia ganhar um dinheiro bom”, disse ela, que tem investido em uma carreira musical e na dança nos últimos anos.

A famosa também expôs que já recebeu propostas ousadas dos seguidores. “Já me mandaram e-mail [com proposta de] sexo por dinheiro ou querendo me pagar para eu fazer um vídeo sensual comendo. As pessoas são podres”, relembrou.

Sincera, a dançarina ainda revelou que ela e o marido costumam andar sem roupas pela casa. “Eu tenho mania de ficar pelada, só fico pelada em casa. Só ando pelada. Odeio ficar de roupa em casa. Enrolo uma toalha às vezes, fico de roupão”, disparou.