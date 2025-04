Raquel Brito viraliza ao buscar Davi na delegacia de forma inusitada

Raquel Brito foi encontrar o irmão na delegacia - Foto: Foto: Record | Instagram

Raquel Brito deu o que falar nas redes sociais ao buscar seu irmão, o ex-BBB Davi Brito, na porta da delegacia nesta quinta-feira, 17. A influenciadora foi registrada durante o reencontro com os cabelos brancos, cheios de creme de hidratação.

“Deus é fiel sempre”, escreveu ela na legenda da publicação, que registrou o momento da liberação do famoso, que foi detido após supostamente dirigir alcoolizado e se recusar a realizar o teste do bafômetro, que identifica a quantidade de álcool no organismo do condutor.

O registro acabou viralizando nas redes sociais após um internauta publicar um print em seu perfil do ‘X’, antigo Twitter. “Ela indo buscar o Davi na delegacia com hidratação no cabelo kkkkk”, escreveu o rapaz.

Surpresos, outros internautas também comentaram sobre o caso. “Parar da delegacia, ok! Com o cabelo desidratado, nunca!”, brincou uma. “Só faltou o saco de mercado na cabeça pra complementar a hidratação”, afirmou outra.