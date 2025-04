Pai de Anitta choca web ao revelar que ainda trabalha em loja

Anitta possui uma boa relação com o pai - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Mauro Machado surpreendeu os internautas ao revelar que ainda trabalha em sua loja, mesmo após a fama e riqueza de sua filha, a cantora Anitta. Convidado do podcast ‘Tá Benito?’, o empresário revelou que não conseguiria trabalhar com a artista.

“Você trabalharia com a Larissa? [nome de batismo da cantora]”, perguntou a apresentadora Isabele Benito. “Não, dois galos não cantam no mesmo terreiro. Vai bater de frente”, respondeu ele, brincando com a situação.

“Eu imaginava que o pai da Anitta estava com o burro amarrado na sombra”, reforçou a moça. “Eu não saberia. Estou acostumado a trabalhar desde pequeno. É um prazer para mim”, explicou Mauro.

Conhecido popularmente como ‘Painitto’, ele ainda contou que a filha tentou convencê-lo a fechar a loja, mas ele não acatou o pedido. “Ela falou: 'fecha essa loja'. Eu disse não. ‘Pô, eu te criei daqui, eu vou ficar aqui. Eu gosto, é um prazer, é gostoso, está no sangue’”, concluiu.