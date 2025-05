Dia do Corno: “Se é pra chorar, que seja com meus nudes”, diz ex de Neymar

Dia do Corno, celebrado nesta quinta-feira, 25 - Foto: Divulgação

“Nem todo corno chora em silêncio — alguns choram ganhando nudes e jantar romântico”. Quem garante isso é Fernanda Campos, ex-affair de Neymar e criadora de conteúdo adulto, que decidiu transformar o Dia do Corno, celebrado nesta quinta-feira, 25, em uma data de consolo, empoderamento

A musa – que ficou famosa após o caso com o craque Neymar, enquanto ele ainda era comprometido com Bruna Biancardi – anunciou que vai premiar seguidores traídos com uma ação especial em sua plataforma: um pack de fotos explícitas gratuito para quem assumir o “chifre”

“Vou consolar os cornos. Já fui traída muitas vezes, e já estive envolvida em polêmica com comprometidos também. Eu sei bem o que é ser apontada como pivô, mas tem muito corno por aí que só quer ser ouvido... e bem tratado. Meu pack é meu carinho virtual”, brincou Fernanda.

Além disso, a história mais inacreditável de traição será premiada com um jantar exclusivo com a própria Fernanda. “Pode ser a história mais sofrida, absurda ou engraçada de chifre já vivida. E não vou incentivar a vingança não. Chifre não se tira com outro, mas pode render um pack e uma noite inesquecível”, disse. “É só entrar na minha plataforma, mandar mensagem ou print contando sobre a traição que já ganha nudes”, afirmou.

Segundo ela, o importante é “tirar proveito da dor, virar meme antes que virem com a gente”. “Se ser corno é inevitável, que pelo menos renda conteúdo. Agora todo mundo vai poder ver o que o menino Ney viu”, completou.