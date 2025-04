Nova lesão de Neymar acende alerta no Santos e na Seleção

Neymar sendo substituído, novamente machucado, em Santos x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Raul Baretta/Santos FC

A trajetória de Neymar no Santos, desde seu retorno em 2025, continua marcada por incertezas e contratempos físicos. Após passar por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023, o camisa 10 voltou aos gramados determinado a reencontrar a boa fase, mas enfrentou seguidas interrupções.

Nesta semana, o jogador sofreu sua terceira lesão muscular desde a operação, frustrando mais uma vez os planos de sequência no Peixe. Neymar sentiu um incômodo muscular após atuar por 34 minutos diante do Atlético-MG, na Vila Belmiro, em partida válida pelo Brasileirão. Ele havia retornado ao time na rodada anterior, contra o Fluminense, no Maracanã, quando entrou no intervalo e completou 53 minutos em campo — sem sentir dores. A expectativa era de que, com mais de um mês de preparação, ele estivesse pronto para ser titular, mesmo que por tempo parcial.

O novo problema reacende um alerta dentro do Santos, que já avalia o histórico recente do jogador com cautela. Desde a cirurgia, Neymar teve uma recuperação longa, e seu primeiro retorno aconteceu ainda em 2023, pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. No entanto, na segunda partida após o retorno, ele voltou a sentir a coxa direita e foi substituído com apenas 27 minutos de jogo. Por conta das recorrentes lesões e dificuldades físicas, o técnico Jorge Jesus decidiu não inscrevê-lo no Campeonato Saudita e declarou em coletiva que o jogador não conseguia acompanhar o ritmo da equipe.

Sem espaço na Arábia, Neymar decidiu voltar ao Santos com o sonho de reencontrar a alegria de jogar futebol e reconquistar sua vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Seu início pelo clube foi promissor: disputou sete partidas consecutivas no Paulistão, sendo titular em seis delas e contribuindo com três gols e três assistências. Porém, ainda na fase eliminatória do estadual, contra o Red Bull Bragantino, voltou a sentir a coxa — desta vez, a esquerda — e ficou fora dos gramados por 42 dias.

Internamente, o clube avaliou que o excesso de minutos em campo e a carga intensa de treinos podem ter contribuído para os problemas. Neymar, por sua vez, demonstrava empolgação e disposição para jogar, o que dificultava a sua contenção. Com o time ainda brigando por vaga no mata-mata, ele insistia em estar presente.

Confira a minutagem de Neymar em 2025:

Santos x Botafogo-SP: 45 minutos

Novorizontino x Santos: 75 minutos

Corinthians x Santos: 68 minutos

Santos x Água Santa: 85 minutos

Santos x Noroeste: 69 minutos

Inter de Limeira x Santos: 90 minutos

Santos x Red Bull Bragantino: 76 minutos

Fluminense x Santos: 45 minutos

Santos x Atlético-MG: 34 minutos

Após a segunda lesão, a equipe médica do clube e o estafe do atleta optaram por uma abordagem mais conservadora. O foco era garantir uma recuperação plena, com fortalecimento muscular específico para evitar novas ausências. Mesmo assim, a tentativa de retorno durou apenas dois jogos antes de mais um revés.