Dia das Mães: confira as famosas que vão celebrar a data pela 1ª vez

A baiana Carol Peixinho está na lista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ano de 2025 será de celebração para diversas mamães famosas. Após uma enxurrada de testes de gravidez positivos em 2024, algumas celebridades celebrarão seu primeiro Dia das Mães no próximo domingo, 11.

A lista é grande e inclui ex-BBBs, cantoras, influenciadoras digitais e até mesmo humoristas. Pensando nisso, o portal A TARDE montou uma lista com os nomes das novas mães do pedaço.

Confira:

Carol Peixinho

A ex-BBB baiana Carol Peixinho está à espera de seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. Os dois anunciaram a gestação no final de março e semanas depois revelaram o sexo do bebê, que é um menino e se chamará Bento.

Tati Machado

Conhecida por suas participações nos programas matinais da TV Globo, Tati Machado terá seu primeiro bebê com o marido, o fotógrafo Bruno Monteiro. A notícia foi dada ao vivo durante o programa Mais Você, em dezembro do ano passado, onde também foi anunciado o nome dele: Rael.

Brunna Gonçalves e Ludmilla

Outras mamães que celebrarão a data pela primeira vez em 2025 são o casal Brunna Gonçalves e Ludmilla. As famosas estão à espera da pequena Zuri, que tem previsão de nascimento ainda para este mês, em Miami, nos Estados Unidos.

Dani Calabresa

A humorista Dani Calabresa, de 43 anos, também se juntou ao time das mães de menino em 2025. Casada com Richard J. Neuman, a loira fez uma fertilização in vitro (FIV) com os óvulos que havia congelado anteriormente.

Manu Gavassi

Discreta sobre sua vida pessoal, Manu Gavassi surpreendeu os seguidores ao anunciar que estava à espera de sua primeira filha, Nara. A garotinha nasceu em abril deste ano e teve seu primeiro mês de vida celebrado pela mamãe.

Duda Reis

Conhecida por seus trabalhos como atriz e o fim conturbado do relacionamento com Nego do Borel, Duda Reis anunciou o nascimento de sua filha, Aurora, em janeiro deste ano. A bebê é fruto do casamento dela com o cabeleireiro Du Nunes.

Jade Magalhães

Esposa do sertanejo Luan Santana, Jade Magalhães celebrará seu primeiro Dia das Mães com a filha do casal, Serena, em seu colo. A influenciadora e o artista retomaram o romance em 2024, após ficarem cerca de quatro anos separados.

Lore Souza

Quem também se juntou à lista de mamães foi a influenciadora baiana Lore Souza. A jovem, que já havia perdido outras duas gestações, fez um vídeo emocionante para anunciar a gravidez de Benjamin, seu filho com Junior Fonseca.

Lorena Maria

Noiva do cantor MC Daniel, Lorena Maria celebrará seu primeiro Dia das Mães com o pequeno Rás nos braços. A influenciadora tem compartilhado sua rotina ao lado do garotinho, que sempre foi tão sonhado pelo funkeiro.

Lore Rufis

Para fechar a lista, outra baiana: mais uma influenciadora que viverá o seu primeiro Dia das Mães em 2025 é Lore Rufis. A humorista anunciou que está à espera de José Henrique, fruto de seu relacionamento com o corredor Murilo Henrique.