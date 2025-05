Globo renova com Aline, Vinicius e Renata e dispensa resto do elenco

- Foto: Divulgação Globo

A Rede Globo renovou contrato com apenas três participantes do BBB 25, reality show que terminou em abril. Renata Saldanha, a campeã da temporada, e os baianos Aline Patriarca e Vinícius Nascimento mantiveram contrato com a ViU, área da diretoria de negócios da Globo que faz o agenciamento comercial dos talentos.



Entre os que tiveram os contratos cancelados estão Eva Pacheco, amiga e parceira de Renata no jogo; e Guilherme Vilar, o genro, que foi para a final do programa e chegou a vencer pelo voto único na preferência do público para levar o prêmio.

Por coincidência, assim como em 2024, a Globo decidiu renovar contrato com apenas três nomes. Da penúltima edição, ficaram Giovanna Pitel, Fernanda Bande e Beatriz Reis, a Bia do Brás.

Renata disse que ficou feliz com a renovação do contrato. ‘‘Ser convidada pra esse time é mais do que uma conquista, é um abraço na minha trajetória, nos meus sonhos e em tudo que estou construindo com tanta verdade. É uma honra fazer parte da ViU. Me sinto feliz, preparada e com o coração vibrando pra tudo o que vamos construir daqui pra frente’’, disse a campeã à coluna Splash.

Já Vinícius se mostrou surpreso com a popularidade que conseguiu fora do programa e até mesmo com o passo de renovar com a Globo para novos projetos. “Eu tenho me surpreendido a cada dia com essa nova fase que estou vivendo pós ‘BBB’. O programa sempre foi o sonho da minha vida e todo o carinho que tenho recebido tem sido um sonho maior ainda”, comentou Vinícius.

A grande protagonista do reality para muitos telespectadores, Aline disse que não pensou duas vezes quando a Globo mostrou interesse em continuar com a parceria. “É inenarrável o sentimento que carrego diante de tudo o que está acontecendo na minha vida. Estou feliz por enxergar tantas oportunidades maravilhosas, uma sensação de dever cumprido”. festejou.

A ViU, agência comercial e influência da Globo, já conta com nomes como Eliana, Serginho Groisman, Fernando Fernandes, Tadeu Schmidt, Maria Beltrão, Fernando Fernandes, Ana Paula Xongani, Gil do Vigor e pelo cantor Lucca, vencedor do Estrela da Casa.