Ex-BBB Gustavo nega trair namorada com homens e rebate acusações

Segundo Aline, o relacionamento foi marcado por manipulação e infidelidade - Foto: Reprodução | Instagram

Gustavo Benedeti, ex-participante do Big Brother Brasil 23, se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira, 29, após ser envolvido em polêmicas que incluem acusações de traição com homens, manipulação emocional e relacionamento abusivo. As denúncias foram feitas por sua ex-namorada, a influenciadora Aline Fernandes, que tornou público o término e compartilhou detalhes do que afirma ter vivido ao lado do ex-BBB.

Segundo Aline, o relacionamento foi marcado por episódios de manipulação emocional e infidelidades. Ela também afirmou que Gustavo iniciou um novo namoro com a influenciadora Amanda Melo poucos dias após o término entre eles.



Nos Stories, Gustavo deu sua versão dos fatos. “Eu estava, sim, conhecendo uma pessoa. Mas com o passar do tempo eu não quis mais ficar com ela, porque vi várias coisas que não condizem com quem eu era. É meu direito de não querer, né? De conhecer alguém e não querer mais ficar com ela. E está tudo certo”, declarou.

O ex-BBB ainda afirmou que está em paz com a nova namorada e lamentou o que classificou como distorções dos fatos. “Fico triste porque têm várias mentiras aí no meio, muitas datas que não batem… Porém, gente, Deus colocou a Amanda no meu caminho, uma pessoa iluminada, sábia, que me trouxe paz. Tô feliz com ela, amo ela.”

Ele também criticou o uso de pautas sensíveis para, segundo ele, promover fama. “Fico triste porque a pessoa falou de relacionamento abusivo e traições, isso não condiz comigo, não faz parte de mim. E essas causas acabam perdendo a relevância, porque têm pessoas que usam elas de má fé, querendo fama e hype. Mas desejo tudo de bom para você, eu estou tranquilo porque eu sei quem eu sou”, finalizou Benedeti.

O que aconteceu?

Aline Fernandes, influenciadora digital, revelou publicamente detalhes de seu relacionamento com o ex-BBB Gustavo Benedeti, conhecido como Caubói. Segundo ela, o namoro, que durou cerca de três meses, foi marcado por manipulação emocional, traições e um fim abrupto por mensagens de WhatsApp.

Em entrevista à revista Quem, Aline relatou que o primeiro término aconteceu em março, também por aplicativo. "Ele terminou por WhatsApp [em março]. Depois disse que Deus moveu o coração dele e voltamos a conversar e ficar juntos. Até dia 8 desse mês, quando terminou novamente por WhatsApp. Com certeza porque já estava com a menina que está hoje", contou.

A influenciadora ainda trouxe à tona suspeitas de infidelidade com outros homens durante o período em que estiveram juntos. Ela afirma que Gustavo mantinha encontros e chegou até a morar com um deles. “Eu preferi não acreditar! Fui tratada com desrespeito, frieza e indiferença diariamente o que me fez finalmente reconhecer a dependência emocional que eu tinha e agora tratar isso pra nunca mais aceitar ser tratada como fui”, desabafou.