Jojo Todynho rompe o silêncio sobre bariátrica de Thais Carla

Jojo Todynho e Thais Carla - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Jojo Todynho rompeu o silêncio sobre a cirurgia bariátrica feita pela dançarina Thais Carla. A ex-funkeira usou as redes sociais nessa segunda-feira, 28, para defender a bailarina.

Nos stories, Jojo elogiou a decisão de Thais, e disse que nunca era tarde para “acordar e cuidar da vida”. “Ela vai ficar maravilhosa e vai passar por esse processo com muito sucesso. Nunca é tarde para a gente acordar e ver o que é melhor para nossa vida; e o melhor é cuidar dela com amor e carinho”, disse Jojo Todynho, que já perdeu mais de 80 kg após passar pelo mesmo procedimento.

Conhecida por ser defensora das pessoas gordas, com sobrepeso e plus-size, Thais Carla passou pela cirurgia bariátrica na manhã dessa segunda no Hospital Aliança, em Salvador. Em entrevista ao Portal LeoDias, ela contou que a decisão não foi de forma alguma uma “negação” das causas que luta.

“Eu já mostrei que um corpo fora dos padrões pode ocupar todos os espaços: dancei, desfilei, fui amada, construí uma família linda, realizei meus sonhos e ajudei a recuperar a autoestima de milhares de mulheres”, iniciou.

Thais Carla completou: “Abri muitas portas para outras pessoas gordas acreditarem que também podem. E agora, escolhi me permitir viver novas possibilidades – com a mesma coragem, com o mesmo amor-próprio, com o mesmo propósito”.

Perdeu 30 kg

O marido da dançarina, Israel Reis, confirmou a cirurgia e informou que está tudo bem com ela, que já vinha em uma luta para perder peso nos últimos meses e conseguiu eliminar 30 kg.

Dias antes do procedimento, a famosa concedeu um entrevista à revista Marie Claire e revelou que decidiu mudar para ter mais qualidade de vida. “Eu tenho uma família que me aceitam como sou. Não precisava mudar, mas quis. Quis ter uma vida diferente, brincar com minhas filhas, voltar a dançar”, disse ela.

Nova Jojo Todynho?

Outra que realizou a cirurgia bariátrica a fim de perder peso foi a cantora Jojo Todynho. A famosa passou pelo procedimento em agosto de 2023 e chegou a perder mais de 80 kg ao longo do processo de emagrecimento.

A morena também adotou uma rotina alimentar saudável e incluiu a prática de exercícios físicos no dia a dia. Recentemente, a campeã do reality show ‘A Fazenda’ se submeteu a uma lipoaspiração, para retirar o excesso de gordura e pele.

Em entrevista ao podcast ‘DocShow’, Jojo contou que decidiu passar pelo centro cirúrgico após sentir dificuldades ao entrar em brinquedos da Disney. “O gatilho de operar veio quando eu fui para a Disney. E aí eu fui nos brinquedos e vi que não consegui ir. Aí eu virei essa chave: 'vou fazer a cirurgia'”, disse ela.