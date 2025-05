Thais Carla rompe o silêncio após ser criticada por perder 30kg

Thais está sendo acompanhada por uma equipe nutricional - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Thais Carla, de 33 anos, falou sobre o processo de emagrecimento que a fez perder 30 kg e aproveitou para rebater as críticas quem vem recebendo. A dançarina contou que optou pelo processo para ter uma vida melhor.

“Eu tenho uma família que me aceita como sou. Não precisava mudar, mas quis. Quis ter uma vida diferente, brincar com minhas filhas, voltar a dançar”, disse, em entrevista à Marie Claire.

Reeducação alimentar

Thais está sendo acompanhada por uma equipe nutricional e falou como tem sido o desafio da reeducação alimentar. “Está sendo um grande desafio, mas também muito prazeroso. Cada dia você percebe mudanças. Às vezes descobre um músculo novo, começa a se reconhecer diferente”, pontuou.

Segundo ela, agora a comida tem outro significado. “Eu olho e penso: 'Isso aqui não tá legal, vou comer algo mais colorido'. Isso que estou vivendo agora não é uma obrigação, é um estilo de vida que escolhi para mim”, disse Thais.

Críticas

Na oportunidade, Thais também falou sobre as críticas que recebe e afirmou que não se abala. “Quando você não se conhece, deixa as opiniões dos outros te afetarem. Mas eu me conheço muito bem, então essas opiniões não me abalam. Claro, como mulher, a gente sofre muita pressão estética. Mas reforço isso com minhas filhas: ‘Você sabe quem você é, não deixe ninguém tirar sua autonomia’”, enfatizou.

A influenciadora completou: “Eu estou me expandindo, porque todos nós estamos sempre em evolução. Muita gente não gosta de evoluir, mas eu gosto. Isso me protege desses julgamentos”.

Internada às pressas

Thais Carla buscou atendimento na emergência | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Thais Carla precisou ser hospitalizada no começo do mês, após sofrer uma crise intensa de enxaqueca acompanhada de enjoo. A artista buscou atendimento na emergência do Aliança Star, em Salvador, e compartilhou registros do momento em seu perfil no Instagram, onde apareceu deitada em um leito e recebendo medicação.

Thais, conhecida por seu ativismo em prol da autoaceitação e liberdade corporal, revelou nunca ter sentido uma dor de cabeça tão intensa e decidiu procurar ajuda médica para investigar os sintomas.

A internação acontece em um momento importante de sua carreira. Em breve, a influencer lançará sua primeira autobiografia, ‘Gorda, Livre e Poderosa’, na qual compartilha sua trajetória de superação, autoaceitação e empoderamento.

“Tem sido um processo muito emocionante, porque estou revisitando várias fases da minha vida – as boas e as difíceis. É um livro que fala sobre coragem e sobre não se encolher para caber onde não te aceitam... Espero que Gorda, Livre e Poderosa seja um abraço para quem já duvidou de si mesma e um empurrão para quem ainda tem medo de se impor no mundo”, torceu.