Cauã Reymond vira chacota no especial de 60 anos da Globo: "Cecê"

Ator virou piada durante o Show 60 Anos da Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

Cauã Reymond acabou virando motivo de piada durante o Show 60 Anos, especial exibido pela TV Globo na noite desta segunda-feira, 28, em comemoração ao aniversário da emissora. O ator, que interpreta César no remake de Vale Tudo, foi citado por Tatá Werneck, Fábio Porchat e Paulo Vieira, em uma esquete que fez referência às polêmicas dos bastidores da novela.

“A gente está aqui nesse momento no show para falar daquela coisa que mais nos fez ficar grudadinhos na tela nesses últimos 60 anos”, iniciou Fábio Porchat. Tatá logo completou: “Os bastidores de Vale Tudo!”, arrancando risos da plateia.



A piada seguiu com Paulo Vieira pedindo para não ser tocado por Porchat: “Não fala tocando! Abaixa o braço, tá com cecê de seis braços! Pelo amor de Deus.” Porchat respondeu com ironia: “É a minha masculinidade!”

Apesar do tom de comédia, o público logo associou o momento a notícias recentes envolvendo Cauã. O colunista Leo Dias chegou a relatar que Bella Campos teria se queixado de que o ator não estava cheirando bem durante uma gravação da novela das nove. Na ocasião, Cauã teria respondido que o cheiro era “masculinidade”. Em outro episódio, o ator teria se incomodado com Humberto Carrão por conversar tocando em seu corpo.

Bella Campos denuncia Cauã Reymond para a TV Globo

Antes mesmo de completar as primeiras semanas no ar, o remake de Vale Tudo, da TV Globo, já enfrenta um clima tenso nos bastidores. O conflito envolve Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima, e Cauã Reymond, que dá vida ao personagem César.

Segundo a revista Veja, o atrito teve início ainda na fase de preparação da novela, quando Cauã teria feito comentários à direção sobre o desempenho de Bella nas cenas. Ao tomar conhecimento da crítica, a atriz confrontou o colega nos Estúdios Globo, o que resultou em uma discussão.

A situação escalou, e Bella formalizou uma denúncia contra Cauã, encaminhada tanto à direção da trama quanto ao setor de compliance da emissora. No relato, ela classificou o ator como “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”.

O clima nos bastidores se deteriorou após a queixa, levando a produção a intervir para evitar a convivência entre os dois fora do set. De acordo com fontes próximas à novela, “eles mal se falam, não interagem nos ensaios e sequer trocam palavras fora de cena.”