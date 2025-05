Influenciadora acusa ex-BBB de manipulação e trair ela com homens

Aline revelou que o namoro durou cerca de três meses - Foto: Divulgação

A influenciadora Aline Fernandes expôs detalhes do relacionamento conturbado com o ex-BBB Gustavo Benedeti, conhecido como Caubói, e afirmou ter sido vítima de manipulação emocional, traição e um término através de uma mensagem no WhatsApp.

Em entrevista à revista Quem, Aline revelou que o namoro durou cerca de três meses e foi encerrado de forma brusca. "Ele terminou por WhatsApp [em março]. Depois disse que Deus moveu o coração dele e voltamos a conversar e ficar juntos. Até dia 8 desse mês, quando terminou novamente por WhatsApp. Com certeza porque já estava com a menina que está hoje", relatou.



Gustavo Caubói durante o BBB 23 | Foto: Reprodução | TV Globo

Nas redes sociais, Aline também desabafou sobre o fim da relação. “Gente! Passei três meses com esse indivíduo e não iria expor nada! Recebi mil directs falando da procedência dele e não acreditei! Dia 8 desse mês estava comigo ainda e menos de 20 dias depois está na rede social anunciando namoro”, escreveu a influenciadora.



Outro ponto levantado por Aline foi a suspeita de que Caubói a traiu com diferentes homens durante o namoro. Ela afirmou que ele mantinha encontros com outros homens e chegou até a morar com um deles. “Eu preferi não acreditar! Fui tratada com desrespeito, frieza e indiferença diariamente o que me fez finalmente reconhecer a dependência emocional que eu tinha e agora tratar isso pra nunca mais aceitar ser tratada como fui”, desabafou.

Aline ainda acusou o ex-BBB de "usar mulheres" em seus relacionamentos anteriores, citando a ex-namorada Key Alves e uma ex-noiva que, segundo ela, foi enrolada por seis anos. “Ele usa elas, desde Key Alves até a noiva que ele enrolou por seis anos, depois eu e agora a Amanda, que não tem ideia do lixo de cara que ela está ao lado. Espero que abra os olhos a tempo e não sofra o que todas sofrem”, completou.

Recentemente, Gustavo Caubói assumiu publicamente um novo relacionamento com a também influenciadora Amanda Melo.