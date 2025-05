Artur Jorge rompe casamento de 30 anos por neta de ídolo do Botafogo

Hanna Santos é neta do lendário Nilton Santos e ex-repórter da Botafogo TV - Foto: Reprodução

O fim de 2024 foi de virada total na vida pessoal e profissional de Artur Jorge. Pouco antes de deixar o Botafogo rumo ao Al-Rayyan, do Catar, o técnico português, de 53 anos, também pôs um ponto final em seu casamento de mais de três décadas com Maria Marques, mãe de seus três filhos.

Rumores apontam que ele largou o casamento por um novo amor: a carioca Hanna Santos, de 32 anos, neta do lendário Nilton Santos e ex-repórter da Botafogo TV.

O romance começou nos bastidores do clube. Desde março do ano passado, Hanna integrava a equipe de comunicação do Botafogo, acompanhando o time em jogos e viagens. A proximidade entre os dois aumentou na reta final da temporada, pouco antes da histórica conquista da Libertadores em Buenos Aires, diante do Atlético-MG. Em dezembro, durante a ida da equipe ao Catar para o Intercontinental, o casal foi visto circulando junto em clima de romance, sem grandes preocupações com discrição.

O caso, que já era comentado entre atletas e membros da comissão técnica, acabou chegando aos ouvidos de Maria Marques de forma inesperada. Durante uma ligação telefônica com a esposa, Artur Jorge, por descuido, deixou o celular conectado após o fim da conversa. Maria ouviu, então, trechos de diálogos íntimos entre o técnico e Hanna. A descoberta acelerou a separação.

Mesmo abalada, Maria manteve Artur em suas redes sociais e não apagou registros antigos, mas passou a compartilhar indiretas. Em uma delas, escreveu:

"A traição não é sobre falta de amor, mas sobre ausência de caráter. Não te culpes pelo erro dos outros."

A separação também provocou um racha familiar: os três filhos do casal se afastaram do pai. Quando Artur esteve em Portugal, em março, para receber prêmios, não contou com a presença dos filhos nos eventos.

Já instalado em Doha há três meses, o treinador vive a nova fase ao lado de Hanna. Ela pediu demissão da Botafogo TV e, apesar do relacionamento ainda ser mantido com certa discrição, já visitou Artur algumas vezes no Catar. Os dois consideram oficializar o namoro em breve. Hanna, antes ativa nas redes sociais, bloqueou os comentários em seu Instagram e parou de publicar fotos.