Pivô do divórcio de Artur Jorge é neta de ídolo do Botafogo; veja quem

Hanna Santos foi apontada como pivô no fim do casamento de Artur Jorge - Foto: Reprodução | Botafogo

A jornalista Hanna Santos, neta do ídolo do Botafogo Nilton Santos, se viu no centro das atenções após ser apontada como o affair do técnico Artur Jorge e suposta pivô do recente divórcio do treinador português, anunciado nesta segunda-feira, 28. O nome de Hanna, que já era conhecida nos bastidores do futebol alvinegro, ganhou repercussão também fora do universo esportivo.

Filha de Carlos Eduardo dos Santos, filho de Nilton Santos com Abigail Batalha Teixeira, e de Claudia Sette, Hanna cresceu imersa no ambiente esportivo, com forte ligação ao legado do avô. Em 2022, integrou o site NiltonSantos.com.br, dedicado a resgatar a trajetória pessoal e esportiva do jogador.



No mesmo ano, foi anunciada como produtora executiva da cinebiografia Enciclopédia do Futebol, com estreia prevista para 2023, embora não tenham tido mais atualizações sobre o andamento da produção.

Em junho de 2024, Hanna recebeu uma Moção de Reconhecimento e Louvor da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, proposta pelo vereador Felipe Michel (Progressistas-RJ), em reconhecimento ao seu trabalho em prol da cultura esportiva brasileira.

Relacionamento com Artur Jorge

Em março de 2024, Hanna Santos passou a integrar a equipe da Botafogo TV, atuando como repórter, apresentadora e comentarista no canal oficial do clube. Sua chegada coincidiu com a contratação de Artur Jorge como técnico do Botafogo.



De acordo com a imprensa carioca, foi nesse período que a relação entre Hanna e o treinador teria iniciado. A ex-esposa de Artur Jorge teria descoberto a suposta traição ao ouvir, por acaso, uma ligação entre os dois, durante uma viagem da delegação alvinegra da qual ela também participava.

Até agora, Hanna não se manifestou publicamente sobre o episódio.