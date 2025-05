Ex-BBB passa por momentos de pânico após furto de celular: “Chorei”

Vítima do furto integrou o elenco do BBB 23 - Foto: Reprodução | TV Globo

Ex-BBB e cantora, Marvvila passou por uma madrugada de tensão após ter o seu celular roubado enquanto se apresentava no parque Quinta da Boa Vista, localizado na zona central do Rio de Janeiro. Ela não deu detalhes de como o aparelho foi levado, mas revelou que conseguiu rastreá-lo e, com ajuda de policiais, pegou o telefone de volta.

A artista fez um desabafo nos stories do Instagram após já ter recuperado o aparelho. Ela publicou uma foto com a equipe de policiais que conseguiu ajudá-la. “Vocês não têm noção do estresse que passei hoje, como eu chorei”, disse.

“Fui furtada enquanto fazia meu show na Quinta da Boa Vista, estava arrasada. Tinham levado meu telefone, e eu já tinha perdido minhas esperanças. Mas graças a esse time maravilhoso, recuperaram meu telefone”, completou a artista.

Marvvila é cantora e ex-BBB | Foto: Reprodução | TV Globo

Este é o segundo susto que a ex-BBB leva neste ano. Em março, a van que levava os integrantes da equipe de Marvvila para uma apresentação no município de Muriaé, em Minas Gerais, foi atingida por um caminhão. A cantora não estava no veículo e seus funcionários não ficaram feridos.

“Foi um livramento. Minha equipe está bem. Veio um caminhão que perdeu o controle e bateu feio na van da minha equipe”, disse a artista.

Vida após o BBB

Marvvila tem vivido de maneira diferente dois anos após ter sido confinada no BBB 23. Totalmente dedicada ao pagode, a cantora se separou de Christiano Santanna poucos meses depois de sair da casa mais vigiada do Brasil, e engatou um romance com o empresário Jonathan Mota.

A artista confessou que sofreu uma grande decepção, e em participação no programa ‘Encontro’, da TV Globo, confessou para Patrícia Poeta que estava “solteiríssima”.

Marvvila teve oportunidade de se consultar com uma taróloga ao vivo e descobriu que 2025 seria um dos principais anos da sua carreira. “Esse ano é teu. No que você quiser fazer, é um ano de imenso sucesso. A Carta do Mundo é uma carta de realização, de fechamentos que tem a ver com tudo que você plantou se consolidando. Sucesso, sucesso, sucesso, aqui, no mundo, em qualquer lugar que você queira ir”, disse a taróloga Glória Britho.