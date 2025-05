Datena recebe proposta "irrecusável" de outra emissora para deixar o SBT

RedeTV! se pronuncia sobre suposta proposta para contratar Datena - Foto: Reprodução

Após rumores de que José Luiz Datena estaria prestes a trocar o SBT pela RedeTV!, a emissora de Amilcare Dallevo Jr. se manifestou e negou qualquer negociação em andamento com o apresentador. A especulação aumentou depois de uma fala do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), amigo próximo de Datena, que afirmou que o jornalista havia recebido uma “proposta irrecusável”.

Kajuru declarou à revista Veja que o SBT estaria pagando valores abaixo dos padrões anteriores de Datena, o que o teria deixado insatisfeito. “Na Band, ele chegou a receber 1 milhão de reais por mês. Hoje, no máximo se paga R$ 200 mil”, disse o senador. “A proposta da RedeTV! é muito boa. Para a TV brasileira de hoje é irrecusável".

Clima nos bastidores e resposta da emissora

Diante da repercussão, o jornalista Rick Souza, do X (antigo Twitter), entrou em contato com a RedeTV!, que afirmou desconhecer qualquer reunião ou tratativa com Datena e descartou estar negociando com o apresentador.

A possível saída de Datena do SBT também estaria ligada à reestruturação da grade da emissora, que deve limitar o alcance do programa “Tá na Hora” apenas à região de São Paulo. A medida teria desagradado o jornalista, que esperava projeção nacional com o projeto.