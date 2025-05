VÍDEO: Davi Brito mostra novo abdômen e choca fãs

Davi Brito realizou o procedimento estático no último final de semana - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

O ex-BBB Davi Brito mostrou seu abdômen pela primeira vez, nesta sexta-feira, 2, depois de uma lipo HD realizada na semana passada. Durante a retirada da faixa, Davi brincou dizendo que estava “se achando o Léo Santana”.

Davi retirou o colete pós-operatório e mostrou toda a resenha em seus stories do Instagram. Em um dos vídeos, com a barriga ainda inchada, ele chega a marcar o perfil do cantor Léo Santana e diz para o cantor se preparar: “Alô, Léo, estava pensando que você é o único GG da Bahia? Tô chegando, a concorrência tá chegando”, disse Davi.

Ainda nos vídeos, o ex-brother comemora que, sem o “tape”, poderá tomar banho normalmente sozinho. “Gente, depois de um bom tempo, vou poder lavar o calabreso”.

Davi ainda aproveitou a liberdade para se ‘alinhar’ e apareceu nos vídeos cortando o cabelo: “Voltando à rotina aos poucos”, escreveu.



