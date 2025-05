Saiba a quantidade de gordura que Davi Brito perdeu durante cirurgia

Davi Brito realizou uma cirurgia delicada - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito entrou para o time dos homens com taquinho em Salvador. O campeão do BBB 24 realizou uma lipoaspiração ultra HD durante o fim de semana e retirou uma boa quantidade de gordura localizada, optando por criar gominhos na barriga.

Em entrevista a reportagem do portal A Tarde, o médico responsável pelo procedimento cirúrgico, o Dr. Lucas Guimarães revelou que foram retirados cerca de 3 litros de gordura do corpo do baiano.

“O procedimento realizado foi a lipo Ultra HD, com a técnica de enxertia de gordura nos packs abdominais com o auxílio do ultrassom portátil, tratamento para flacidez de pele com Argoplasma e outras tecnologias. Tudo isso visando a obtenção de um resultado natural e duradouro”, disse ele.

“Davi passa bem, realizando as estratégias pós operatórias corretamente. O resultado final vem com 3 a 6 meses, após realizar as sessões de drenagem para redução do edema. Foi lipoaspirado em torno de 3L”, completou.

Mudança de hábitos

O cirurgião plástico ainda reforçou que o ex-BBB precisa manter os cuidados necessários para obter um resultado duradouro após a cirurgia, que pode durar décadas a depender do paciente.

“Após o procedimento, o paciente necessita seguir assiduamente as orientações médicas, mudar os hábitos de vida como atividade física e uma dieta balanceada, dessa forma o resultado será 100% podendo durar décadas”, explicou.

Lucas também garantiu que a Lipo HD não é recomendada para todos e a avaliação médica é imprescindível. “A indicação da Lipo HD é restrita. O paciente precisa estar dentro do seu peso ideal com o IMC em torno de 25, que é um dos vários parâmetros que nós utilizamos para indicar essa cirurgia”, contou.

“Lembrando que esse procedimento é realizado por um cirurgião plástico membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia plástica, em centro cirúrgico dentro de um ambiente hospitalar especializado, com toda a equipe médica e de enfermagem treinadas, dentro dos critérios mais rigorosos de segurança”, concluiu.