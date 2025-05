Leonardo se recusa a pisar na TV Globo; saiba o motivo

O cantor não está feliz com a emissora - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Leonardo deixou claro que não pretende pisar na TV Globo tão cedo. O cantor foi convidado para participar do show especial em comemoração aos 60 anos da emissora, que aconteceu nesta segunda-feira, 28, e recusou o convite.

Segundo informações do portal F5, da Folha de S. Paulo, a ideia da emissora era repetir o projeto musical Amigos, que inclui Leonardo, Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano.

Entretanto, o pai do cantor Zé Felipe não quis comparecer à emissora, pois ainda guarda mágoas de uma reportagem exibida pela emissora em outubro do ano passado, que citava o nome dele em uma investigação policial.

Relembre o caso

Na época, a matéria exibiu o nome do cantor na “lista suja”, o apontando como um dos responsaveis por fazendas que possuíam funcionários trabalhando em situações análogas à escravidão.

Apesar das acusações, o nome do cantor sertanejo foi retirado da lista pelo governo um mês depois, em novembro de 2024. Ele ficou assustado com a falta de enfoque da emissora na informação e decidiu não comparecer mais no local.