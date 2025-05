Lucas Camacho e Oruam fazem anúncio após fim da trégua entre PCC e CV

Oruam e Lucas Camacho vão lançar uma canção juntos - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Oruam e Lucas Camacho ignoraram as críticas que receberam nas redes sociais e decidiram seguir com a parceria musical que estavam planejando há um tempo. Filhos dos chefes das facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), Marcola e Marcinho VP respectivamente, os rapazes pretendem lançar uma canção em breve.

Iniciando sua carreira musical, Lucas anunciou a parceria em suas redes sociais e já tem data de lançamento para suas primeiras faixas. Segundo informações do jornal ‘EXTRA’, uma delas conta com a participação do colega do meio artístico, que vem construindo sua carreira há alguns anos.

Vale lembrar que as facções comandadas pelos pais dos rappers vivem um momento atual de guerra. A aproximação deles acendeu os rumores de uma possível trégua entre o PCC e o CV, mas a informação foi negada por membros das próprias facções.

Carreira musical de Lucas

Com apenas 16 anos, o jovem assinou seu primeiro contrato musical. Ele se tornou agenciado da influenciadora Juju Ferrari, conhecida por protagonizar uma briga com a ex-Fazenda Andressa Urach. Os dois chegaram a publicar um registro juntos nas redes sociais.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, a empresária contou que sempre teve o sonho de ingressar na área e que a oportunidade surgiu com o jovem. “Eu já venho há algum tempo estudando propostas para entrar nesse meio empresarial artístico. Por conhecer pessoas em comum, veio o pedido de entrar nesse projeto com ele”, revelou.

“Ele quer entrar para o ramo musical, ele tem um poder de mídia, de crescimento enorme… Achei interessante a gente fazer essa junção da minha mídia com o trabalho dele, que vamos mostrar em breve”, completou.

A loira ainda garantiu que Oruam não é a única parceria de Lucas. “Ele já tem algumas músicas. Vamos entrar com feats com alguns MCs que já são bem famosos. Mais informações sobre esses trabalhos virão em breve”, disparou.