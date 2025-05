Médico de Davi Brito já operou Oh Polêmico e Rosiane Pinheiro; confira

O dr é responsavél pela lipo de diversos famosos - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Engana-se quem pensa que Davi Brito foi o primeiro baiano famoso a fazer uma lipo ultra HD. Médico responsável pelo procedimento do ex-BBB, o Dr. Lucas Guimarães já operou outras personalidades famosas como o cantor Oh Polêmico e a dançarina Rosiane Pinheiro.

Em conversa com a reportagem do portal A Tarde, o cirurgião plástico revelou que os famosos buscam realizar o procedimento para perder gordura e definir a região abdominal de forma rápida e prática, sem passar anos praticando exercício físico.

“Uma das maiores queixas que recebemos no consultório é que o paciente já frequenta academia, porém tem grande dificuldade em evoluir para uma definição maior. E é aí que a Lipo HD entra para auxiliar o paciente a alcançar aquele objetivo”, disse ele.

“Muitas vezes o paciente que realiza a Lipo HD e que mal frequentava a academia antes disso, adquire uma super motivação para mudar os hábitos de vida e leva isso para toda a sua vida. E esse é um dos diversos benefícios da Lipo HD: restaurar a auto estima, confiança e a saúde do físico e mental dos pacientes”, completou.

Oh Polêmico

Vocalista da banda de pagode baiano ‘Oh Polêmico’, Davisson Magalhães realizou uma lipoaspiração em dezembro de 2024. O cantor publicou um vídeo do processo em seu perfil do Instagram e confessou que já estava satisfeito com o resultado inicial da cirurgia.

“O pai agora está LIPADO! Um agradecimento especial ao meu doutor que fez esse trabalho lindo, doutor Lucas Guimarães. Para todos que estão perguntando, graças a Deus, estou muito bem, o procedimento ocorreu tranquilamente e estou me recuperando agora!”, disse ele.

Na época, o artista dividiu opiniões dos internautas, que elogiaram e criticaram a decisão do famoso em definir a barriga de forma rápida. “Se antes já fazia show sem camisa, imagina agora haha”, disse uma seguidora. “Ele nem é um caso extremo para fazer lipo, alguns meses de academia resolvia suave”, afirmou outro.

Rosiane Pinheiro

O procedimento de Rosiane Pinheiro foi feito em julho de 2024. A dançarina, de 50 anos, compartilhou um registro do antes e depois em seu perfil do Instagram e celebrou a mudança em apenas 3 meses após a cirurgia, confessando que nunca imaginou que ficaria tão bonita.

“3 MESES DE LIPADA! OBRIGADA MEU CIRURGIÃO @drlucasguimaraes! NUNCA imaginei que conseguiria aos 50 anos ficar mais bonita do que quando eu estava no auge da minha carreira! Me sinto como uma fênix, ressurgindo das cinzas aos 50 me vejo superando depressão, traumas, agressões, assédios, limites, sensações!”, disse ela.

A ex-Fazenda ainda relembrou o período que enfrentou a depressão. “Minha vida foi e é cheia de altos e baixos, mas eu nunca perdi a fé em Deus! Quando tive depressão e não tive pessoas pra me ajudar, e até quem morava comigo me fazia ficar pior! Eu me sentia um LIXO e sem entender o porquê de certas coisas aconteciam, mas hoje vejo que Deus tinha um propósito maior por trás de todo sofrimento! NUNCA DESISTA DE VOCÊ!”, completou.