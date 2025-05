Carolina Dieckmann afirma ter perdido papéis por conta de preconceito

Carolina refletiu ainda sobre como essas classificações são formas de preconceito - Foto: Reprodução | Instagram

Famosa por papéis marcantes na teledramaturgia brasileira, Carolina Dieckmann revelou que já perdeu oportunidades na televisão por conta do estereótipo associado à sua aparência. Em entrevista ao videocast 'Conversa Vai, Conversa Vem', do jornal O Globo, a atriz contou que ser considerada “bonita demais” já lhe fechou portas em testes de elenco.

“Já perdi papéis. Tem uma história ótima de um teste que eu ia fazer para uma personagem que seria uma cozinheira da comunidade, mas o autor falou: 'não, não tem cara' [de cozinheira]”, relatou Dieckmann.



Em uma tentativa de conseguir o papel, ela mudou sua aparência. “Eu pintei o cabelo de castanho, coloquei uma lente, botei um aplique, tentei ir para algum estereótipo para fazer outro, mas ele falou 'não'”, disse. “Por que não tenho cara de cozinheira de comunidade? Por que não pode ter uma pessoa como eu na comunidade? Então, sim, já me fechou portas ser 'bonita demais'."

A atriz também contou que já foi recusada por ser considerada “muito colorida” para um personagem. "Recentemente, teve outro papel, que não posso falar, mas era isso... [Falaram]: 'você é colorida demais, a gente quer uma pessoa menos colorida'. Falei: 'não tem nada que a gente possa fazer?' Disseram: 'Não, porque aí complica, você é muito colorida'."

Carolina refletiu ainda sobre como essas classificações são, na verdade, formas de preconceito. “Então, sim, beleza fecha portas e abre outras. Mas é muito preconceituoso ter cara de rica. Olhar para mim e falar: 'ela tem cara de rica'. O que quer dizer com isso? Que rico tem que ser loiro de olho azul, ter nariz arrebitado?”, questionou. “Nesse mundo que a gente está vivendo, onde tudo é visto e são muitos preconceitos, isso também é um preconceito.”

Carolina Dieckmann nasceu em 16 de setembro de 1978, no Rio de Janeiro. Com uma carreira destacada desde os anos 1990, é lembrada por suas atuações em novelas como Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino e Fina Estampa. Além da TV, já atuou no cinema e no teatro, e é reconhecida pelo envolvimento em causas sociais, como o combate ao câncer infantil.