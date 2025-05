De Fofão com faca à Xuxa satanista; relembre lendas da década de 1980

Fofão com faca à Xuxa satanista, as lendas da década de 1980 - Foto: Reprodução internet

Nascidos na década de 1980 vivenciaram lendas urbanas que, por um longo período, divertiram e perturbaram a infância de muitas pessoas. Do boneco Fofão, que vinha com um punhal/faca dentro do corpo, passando pela brincadeira do copo, da criatura Chupa-Cabra, as seringas contaminadas até a rainha dos Baixinhos, Xuxa, que diziam que certas músicas da apresentadora e cantora, quando tocadas de trás pra frente, revelavam mensagens com significados obscuros.

Essas lendas tornaram-se parte da cultura popular, sendo compartilhadas em vários ambientes sociais, como escolas, pontos de ônibus e bares, e divertiam e assustavam as pessoas. Algumas dessas histórias se tornaram tão conhecidas que provavelmente já foram ouvidas por quase todos.

Fofão ‘assassino’

| Foto: Reprodução internet

Segundo a lenda do boneco do Fofão, inspirada pelo filme "Brinquedo Assassino" (Chucky). o boneco escondia uma faca e hipnotizava crianças para atacar outras pessoas. O que fez muitos, na época, abrir o brinquedo para procurar a tal “faca”. O que tinha no brinquedo era uma haste de plástico, para prender a cabeça no corpo, com formato pontiagudo, que sugeria ser um punhal.



Brincadeira do Copo

| Foto: Reprodução internet

Era uma dinâmica que envolvia a movimentação de um copo sobre um tabuleiro com letras e palavras "sim" e "não", supostamente para se comunicar com espíritos. No entanto, essa brincadeira era usada para pregar peças em outras pessoas, com supostas mensagens de origem sobrenatural, quando, na verdade, se tratava de manipulação das pessoas que participavam da brincadeira.



Seringas contaminadas

| Foto: Rodrigo Braga / Revista Super Interessante

A história das seringas contaminadas com HIV em cinemas também se espalhou durante o auge da epidemia de AIDS. Essa história gerou pânico e medo entre as pessoas, embora não houvesse evidências concretas de que tais incidentes tenham ocorrido de forma generalizada.



Chupa-Cabra

| Foto: Reprodução internet

A lenda se espalhou não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, descrevendo uma criatura misteriosa que ataca animais, principalmente cabras, sugando o sangue. As características do bicho variam, mas geralmente incluem descrições estranhas e habilidades sobrenaturais. Apesar de muitos relatos de avistamentos, nunca houve evidências concretas da existência da criatura, o que a tornou uma figura lendária e intrigante.



Xuxa satanista

| Foto: Reprodução internet

A lenda sobre Xuxa satanista é mais um exemplo de teoria da conspiração que circulou entre as décadas de 1980 e 1990. Segundo rumores, o sucesso da rainha dos baixinhos seria resultado de um pacto com o diabo. Como prova desse suposto pacto, algumas de suas músicas conteriam mensagens ocultas quando tocadas de trás para frente. Essas alegações nunca foram comprovadas e são consideradas parte do folclore e da especulação em torno da imagem pública de Xuxa. Em declaração, ela desmentiu o boato: “Fico com pena das pessoas que acreditam nisso, é assinar embaixo que elas são burras. 'A Xuxa teve pacto com o diabo'. Pelo amor de Deus! Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida? O disco ao contrário... Qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mande”, disse.