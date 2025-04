5 histórias e figuras de Salvador que merecem um filme ou série

Mãe Menininha do Gantois é uma das personalidades lembradas - Foto: Arquivo A TARDE

Salvador, cidade de riqueza cultural e histórica, celebra, em 2025, seus 476 anos com uma história cheia de personagens e episódios que merecem ser contados nas telas. O cenário para essas adaptações nunca foi tão promissor: a recente vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025 impulsionou o cinema nacional, enquanto artistas baianos como Lázaro Ramos e Wagner Moura seguem ganhando reconhecimento dentro e fora do país. Com essa visibilidade em ascensão, tudo indica que o momento é ideal para transformar histórias marcadas pela baianidade em grandes narrativas audiovisuais.

No aniversário da capital baiana, o Cineinsite A TARDE reuniu uma lista com figuras e histórias soteropolitanas que poderiam ir parar no cinema e na televisão, em formato de filmes ou séries. Confira:

Caminhos para adaptação

Em entrevista ao Cineinsite, o cineasta Lula Oliveira discutiu o que é necessário e de que forma esses personagens e histórias podem ganhar vida no audiovisual.

"O cinema é a janela que expande territórios culturais localizados para o mundo", afirma Lula. "As cidades estão nos filmes. A vida acontece nas cidades. A arte representa a vida que acontece nas cidades. Logo, a cidade é personagem. Seja Nova York, Paris, Luanda ou Salvador”.

Os elementos visuais e estéticos não podem faltar em uma produção localizada em Salvador e são essenciais para capturar a essência da cidade. "Quando penso Salvador como cenário, penso em diversidade estética de imagens e sons urbanos, natureza deslumbrante e uma cultura singular", comenta Lula Oliveira.



Para o cineasta, um dos maiores desafios ao adaptar personagens históricos para o audiovisual é construir a alma dessas figuras, mostrando suas fragilidades e conflitos existenciais. "Personagens históricos também têm a sua carga existencial marcada por conflitos existenciais, fragilidades, inseguranças diante da vida, seus próprios traumas, família, etc.", explica. "Construir essa alma diante da sua jornada como herói é o maior desafio para a construção de personagens de um modo geral. E isso se acentua em personagens que carregam em si essa representação coletiva no imaginário popular da sua própria historicidade."

De acordo com Lula Oliveira, o cinema tem o poder de preservar e divulgar a história de Salvador, levando a cultura da cidade para o mundo.

O cinema é uma arte de expansão. Quando assisto filmes, conheço cidades, desejo conhecer esses lugares. O cinema leva as pessoas a viajar. Isso impacta na vida dessas cidades Lula Oliveira

Sobre a representação do Nordeste e de Salvador na mídia audiovisual, o cineasta enfatiza a importância de ir além dos estereótipos frequentemente retratados. Ele afirma que, embora o mercado audiovisual brasileiro, em certa medida, tenha explorado o chamado "nordestino clássico” é fundamental reconhecer que existem cineastas comprometidos em expandir para além dessas representações.

Salvador é uma cidade de um povo profundamente humano, marcada por uma diversidade cultural e histórica que ainda tem muito a ser explorada no cinema. Lula Oliveira

*Sob supervisão de Bianca Carneiro