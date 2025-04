Série Adolescência atinge feito impressionante

‘Adolescência’ se tornou um fenômeno da Netflix - Foto: Divulgação

‘Adolescência’, principal destaque da Netflix no mês de março, virou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e se tornou a minissérie com mais audiência em toda a história da plataforma de streaming.

Segundo os últimos números divulgados pela empresa, o programa obteve 66,3 milhões de visualizações em menos de duas semanas. Apenas na estreia, a minissérie já havia somado mais de 24 milhões de visualizações. A atração estreou em 13 de março.

‘Adolescência’ conta a história de Jamie Miller, de apenas 13 anos, que é levado para prestar depoimento na delegacia. O menino é um dos possíveis suspeitos do homicídio de uma colega de escola e agora o jovem, e também seus pais, precisam lidar com as investigações e os problemas que ela pode trazer.

A minissérie tem quatro episódios com cerca de 40 a 60 minutos cada. O programa está disponível na Netflix.

Assista ao trailer: