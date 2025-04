Xuxa lança novo álbum e pode trazer turnê para a Bahia: "Terra incrível"

Xuxa Meneghel lançou ‘Xuxa Só Para Baixinhos’ - Foto: Blad Meneghel | Divulgação

Um dos maiores projetos da vida de Xuxa Meneghel, o ‘Xuxa Só Para Baixinhos’ chegou à sua 14ª edição nesta quinta-feira, 27. O lançamento foi feito no YouTube e nas plataformas digitais. A novidade chega no mesmo dia do aniversário da artista e apresenta um tema universal: as cores. O novo capítulo marca o retorno do ‘XSPB’ após uma longa pausa — o último foi lançado em 2016.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a Rainha dos Baixinhos revelou que não queria ter parado. “Esse hiato foi porque aconteceram mudanças, a gente teve o fim do CD e do DVD, a internet [cada vez mais forte]. Depois, tivemos a pandemia, um monte de coisa aconteceu. Mídias diferentes que é muito difícil [para quem não está acostumado]. [Tem coisas] que eu não conhecia e não conheço direito ainda. Estou aprendendo”, explicou a artista, a qual pontuou que a volta aconteceu no momento certo.

De acordo com ela, o ‘XSPB 14’ é “completamente diferente” de todos os outros, “vem com uma outra cara, uma linguagem de internet, com inteligência artificial, com seis desenhistas diferentes, que fizeram traços diferentes, para que eu pudesse apresentar uma nova Xuxa”.

A direção do projeto é assinada pela própria Xuxa e conta com 13 faixas inéditas, com direção musical de Junno Andrade e produção de Carlos Bezzera. A obra conta com a parceria inédita entre a apresentadora e sua amiga Angélica, que, juntas, interpretam a faixa ‘Cor da Amizade’. Além disso, Junno Andrade também participa com a faixa ‘Vermelho’, e as Paquitas voltam a marcar presença, fazendo coro em 10 faixas.

Xuxa e Angélica | Foto: Blad Meneghel | Divulgação

Para esse novo projeto, Xuxa contou com a utilização de inteligência artificial (IA) para os modelos, cenários e animação nos clipes do desenhista Haroldo Guimarães. A famosa deu detalhes da introdução da tecnologia no seu processo criativo. Ela contou que, antes de qualquer projeto, tenta pesquisar o que existe de mais moderno, o que as pessoas estão consumindo e o que elas gostariam de ver.

“A inteligência artificial já é uma coisa bastante usada. É muito bonita e eu acho que tem tudo a ver com o tema das cores, que tem a ver com criança, com a minha ideia de pegar traços diferentes. Foi um pouco difícil porque não é uma ferramenta que todo mundo sabe usar”, ressaltou a loira.

Ela pontuou que queria ter melhorado os traços e ter tido mais tempo e conhecimento para desbravar essa nova realidade. “É uma coisa que não é muito comum para a gente. Ainda não é um negócio simples ou fácil de você ver e dizer ‘eu quero seguir para esse lado’. É tudo muito novo para todos”, enfatizou.

A apresentadora destacou também a necessidade de um mundo onde as crianças sejam mais ouvidas e respeitadas. Ela expressa o desejo de que cada uma tenha alguém em quem confiar—seja um amigo, um familiar ou até mesmo ela própria, que, aos 62 anos, continua querendo fazer parte da vida dos baixinhos.

A minha vontade é que todos os baixinhos tenham alguém para contar, seja um amigo, pai, mãe, um irmão ou até mesmo uma apresentadora de 62 anos que gostaria muito de fazer parte da sua vida

Eterna rainha

A artista, que tem uma legião de fãs espalhada pelo Brasil, também falou sobre como manter o desejo dos admiradores antigos ativo e conquistar um novo público, mas sem perder a essência do que a tornou a Rainha dos Baixinhos. “Usando a verdade. Eu não vou fazer alguma coisa para eles que eu não acredite que seja legal, que não seja o meu melhor. Enquanto eu estiver dando o melhor para eles, obviamente vou receber o melhor de cada geração”, disse.

A cantora reforçou, ainda, a importância da imaginação e do direito das crianças de sonharem sem limites. Para ela, a infância é uma fase preciosa, que deve ser vivida intensamente, com criatividade e alegria.

Eu quero dizer para todos os baixinhos, não só os da Bahia, mas de tudo que é lugar, que usem bastante a sua imaginação, que aproveitem bastante a sua fase, a sua idade. Que não deixe de sonhar, acreditar nos seus sonhos e no seu potencial. Quero muito que as crianças sejam mais respeitadas, mais ouvidas

Turnê na Bahia?

Xuxa fará um turnê | Foto: Blad Meneghel | Divulgação

Ao Portal, Xuxa Meneghel também falou sobre a sua próxima turnê, que vai se chamar ‘O Último Voo da Nave’. “Vai ter todas as músicas. Inclusive, se o público gostar de alguma dessas do XSPB, eu colocarei”, afirmou.

Questionada se a Bahia vai estar no roteiro da tour, ela deixou as portas abertas: