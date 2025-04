Dia da mentira: relembre quatro histórias controversas de Naldo Benny

Naldo afirma ser amigo próximo de Chris Brown - Foto: Divulgação

Nesta terça-feira, 1º, é celebrado o Dia da Mentira, data em que brincadeiras e histórias duvidosas circulam ainda mais. Mas, para os internautas, um nome já se tornou sinônimo de relatos inacreditáveis durante o ano todo: Naldo Benny. O cantor, conhecido pelo hit 'Amor de Chocolate', virou meme nas redes sociais ao compartilhar histórias grandiosas que muitos questionam se realmente aconteceram.

Nos últimos tempos, o nome de Naldo tem sido mais lembrado pelas suas declarações do que por sua carreira musical. Seja contando sobre encontros com celebridades internacionais ou recordes pessoais impressionantes, suas falas geram debates e piadas entre os fãs e o público.



Uma das histórias mais comentadas é a de Naldo afirmar ser amigo próximo de Chris Brown, garantindo que os dois trocam mensagens e têm uma relação de proximidade. Com isso em mente, o Portal A TARDE separou quatro das histórias mais surpreendentes do cantor que agitaram a Web.

AMIZADE COM CHRIS BROWN

Algumas das histórias de Naldo chamam a atenção por supostamente envolverem uma intimidade com grandes astros internacionais. Em seu canal no YouTube, o cantor contou sobre um encontro com Chris Brown na casa do rapper, em Miami, e afirmou ter sido tratado como um "irmão" pelo americano.

"Ele coçou o olho e falou: 'F***ing shit, é o Naldo que tá ali? Tu é meu irmão e não vem falar comigo? Tu é família, pô!'", relatou Naldo, descrevendo a reação de Chris Brown ao vê-lo.

ENCONTRO COM LEBRON JAMES

Outro encontro improvável que Naldo afirma ter vivido foi com o astro da NBA LeBron James. Em entrevista ao podcast 'Achismos', o cantor contou que, emocionados com sua paixão de infância pela marca, representantes da Nike o convidaram para um local secreto da empresa na Califórnia (EUA). "Eles chamam de lugar especial para pessoas especiais", explicou.

"Saí de lá com dez bolsas [de produtos]. Depois, em Miami, quando fui conhecer o LeBron, cheguei com um Nike LeBron 12 [modelo de tênis assinado pelo jogador] no pé, mas de uma cor que o próprio LeBron olhou para o meu pé e falou: C***lho!", relembrou Naldo, sugerindo que o atleta ficou impressionado com o tênis.

RESPONSÁVEL PELA VOLTA DE GISELE BÜNDCHEN À SAPUCAÍ

Em participação no podcast 'Flow', Naldo afirmou ter sido o responsável por um dos maiores acontecimentos do carnaval de 2023: o retorno de Gisele Bündchen à Sapucaí. A top model, que mora nos Estados Unidos, não se apresentava publicamente no evento desde 2011. De acordo com o cantor, foi ele quem fez o convite à modelo.

Na realidade, Gisele foi contratada para uma ação de marketing em um camarote do Sambódromo. Segundo o jornal 'O Globo', a modelo recebeu um cachê de R$ 10 milhões para passar pouco mais de três horas nos desfiles.

SEXO COM A ESPOSA

Em participação no programa 'Otalab', do Canal Splash, Naldo fez uma revelação íntima sobre sua vida sexual. O cantor contou que ele e sua esposa, a dançarina Moranguinho, chegam a ter relações sexuais 37 vezes em uma semana.

“Hoje tem um agravante, que é nossa filha. E a gente corre o tempo todo. Mas antes era só eu e ela, as viagens, e aí tinha meu ônibus. Então você imagina como era o ônibus. A equipe falava: ‘a viagem é de 26 horas’. Eu falava: ‘que maravilha'”, explicou Naldo.

Moranguinho, por sua vez, comentou que é ela quem “equilibra e controla” o casamento, já que, segundo ela, se dependesse do cantor, seria sexo “toda hora, em qualquer lugar”. “Tenho que fazer esse controle. Falo que não é porque não quero, só que pode chegar alguém e não pegar bem”, disse a dançarina.

Em outro momento, no programa de Patricia Abravanel, no SBT, Naldo voltou a comentar sobre sua vida sexual, recordando uma noite em que ele e Moranguinho passaram no hotel das 21h às 15h do dia seguinte, sem dormir, apenas transando.