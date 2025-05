Gil do Vigor comenta rumores sobre suposto romance com Diego Hypólito

Gil mudou de assunto ao ser perguntado sobre possível affair com Diego Hypólito - Foto: Reprodução

Gil do Vigor evitou confirmar rumores de um suposto envolvimento com Diego Hypólito, ex-ginasta e participante do Big Brother Brasil 25. Em entrevista durante a celebração dos 60 anos da TV Globo, o economista e ex-BBB preferiu não entrar em detalhes ao ser questionado sobre o possível romance.

“Não sei… Não posso falar de momento. A gente conversou muito, mas, no momento, eu estou focado no PHD, tenho que terminar isso”, disse ele, segundo informações da coluna Fábia Oliveira.



Durante o evento, Gil também comentou sobre a importância da emissora em sua trajetória desde sua marcante participação no BBB 21, que o projetou nacionalmente. “A Globo me deu oportunidade de viver o que não parecia real, de me reinventar. Eu costumo dizer que eu sou um acadêmico aprendendo e se tornando um apresentador”, afirmou.

Além da vida acadêmica — Gil atualmente cursa um PhD em Economia — o ex-BBB destacou sua paixão antiga pela televisão, que agora também faz parte de sua rotina profissional. “Eu sempre fui apaixonado por televisão e hoje sou ainda mais por conhecer os bastidores, o que está por trás das câmeras. Pra mim é uma honra”, declarou o pernambucano.