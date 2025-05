Bianca Andrade abre o jogo sobre relação com ex: “arranca rabos”

Bianca e Fred não estão mais juntos como um casal - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Bianca Andrade abriu o jogo sobre sua relação com Fred Bruno, seu ex-namorado. Em entrevista à revista ‘Quem’, a influenciadora revelou que os dois possuem uma parceria em prol do bem estar do filho deles, Cris, de apenas 3 anos.

“É o diálogo. Da mesma maneira que a gente educa o Cris, a gente se educa como pai e mãe. Isso não quer dizer que é um mar de rosas, sempre muito feliz. Temos nossos arranca rabos, nossas desavenças. Tem coisa que ele fala que eu não concordo, mas, para além disso, tem muita cumplicidade e um objetivo em comum: nunca prejudicar o Cris com atrito nosso como pai e mãe, porque vai existir”, disse ela.

“A gente brinca que é uma empresinha, porque o Gudugo [Cris] é função o dia inteiro, estava até agora falando que ele estava com coceirinha, porque a pele é seca. É muito diálogo, se você não tiver uma boa relação, o seu filho vai pagar o preço. Tem que ter maturidade nessa questão”, completou.

“Desde quando a gente decidiu engravidar e ter o Cris, a gente falou que não importa o que for acontecer, ficar junto ou não, tem que ter um diálogo muito saudável, não pela gente, mas pelo Cris, ele é o nosso objetivo”, concluiu.

Viagem em família

Na última semana, o ex-casal fez uma viagem em família com o herdeiro, para os parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Eles passaram alguns dias curtindo os brinquedos e gravando conteúdos para a web.

“Vir à Disney é um sonho, mas vir com nosso Gudugo/Neneco é inexplicável! Feliz Páscoa da familinha pra vocês!”, escreveu ela na legenda da legenda de uma foto com o ex-BBB e o filho deles.

Nos comentários, diversos fãs revelaram que ainda torcem pelo retorno do casal. “É muito errado eu continuar shippando?”, perguntou uma. “Eu amo a maturidade desse casal”, disparou outra. “Desculpa, mas vocês deixam a gente sonhar”, brincou uma terceira.