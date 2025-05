Equipe de Thais Carla explica sumiço da dançarina após cirurgia

Thais Carla realizou uma cirurgia bariátrica - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Internautas ficaram preocupados com o sumiço de Thais Carla das redes sociais após a realização da cirurgia bariátrica, na última segunda-feira, 28. A influenciadora não publicou nada sobre o procedimento em seu perfil do Instagram, intrigando os seguidores.

Ciente do burburinho, a equipe dela emitiu um comunicado oficial nesta terça-feira, 29, e informou que a famosa está seguindo as orientações médicas e não pode mexer no celular por um tempo.

“Passando aqui em nome da Thais para agradecer o imenso carinho que ela tem recebido. Como muitos já viram, ela realizou uma cirurgia bariátrica recentemente, um passo importante em sua jornada. No momento, ela está focada em sua recuperação e, por orientação médica, ainda não está mexendo no celular ou nas redes sociais”, escreveram.

“Mesmo assim, ela soube de toda a repercussão, das mensagens lindas, da torcida e do respeito que recebeu e ficou profundamente emocionada e feliz com tanto amor. Aos poucos, ela vai retomar a rotina e compartilhar esse novo capítulo com vocês. Até lá, seguimos por aqui, com gratidão e carinho por todo apoio”, concluiu o comunicado.

| Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Cirurgia

Thais Carla foi internada para fazer uma cirurgia bariátrica em Salvador, na Bahia. Segundo informações do jornalista Leo Dias, a dançarina deu entrada no Hospital Aliança para realizar o procedimento cirúrgico.

Procurado pelo jornalista, o marido da famosa, Israel Reis, confirmou a cirurgia e informou que está tudo bem com ela, que já vinha em uma luta para perder peso nos últimos meses e conseguiu eliminar 30 kg.

Dias antes do procedimento, a famosa concedeu um entrevista à revista Marie Claire e revelou que decidiu mudar para ter mais qualidade de vida. “Eu tenho uma família que me aceitam como sou. Não precisava mudar, mas quis. Quis ter uma vida diferente, brincar com minhas filhas, voltar a dançar”, disse ela.