Influenciadora faz preenchimento em região íntima e motivo surpreende

A influenciadora contou detalhes sobre o procedimento - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Sem papas na língua, Ravena Hanniely contou aos seguidores que realizou um preenchimento na região íntima. Conhecida por desfilar como musa do Carnaval da escola de samba Barroca Zona Sul, em São Paulo, a influenciadora contou que fez o procedimento para disfarçar o volume da área.

“Quando eu colocava roupas mais justas ou abertas, percebia um volume que me incomodava. Parecia o famoso 'capô de fusca'”, disse ela, que chegou a ficar com o percentual de gordura de apenas 9% durante a preparação para o Carnaval.

A loira ainda revelou que o procedimento foi feito na Espanha e durou cerca de 40 minutos ao total. “Queria me sentir confortável comigo mesma em todos os aspectos. Cuidar da estética íntima é uma extensão do amor-próprio que a vida fitness me ensinou a construir”, confessou.

“A beleza é consequência do equilíbrio. E a autoestima passa por reconhecer e cuidar de cada detalhe do nosso corpo”, concluiu ela, deixando claro que obteve uma recuperação tranquila e está satisfeita com o resultado.