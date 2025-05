Famosos comentam escolha do novo papa

Aos 69 anos, Prevost entra para a história como o primeiro papa nascido nos Estados Unidos - Foto: AFP

A escolha do novo papa movimentou não só os corredores do Vaticano, mas também repercutiu fortemente no Brasil. Diversos artistas e personalidades brasileiras usaram as redes sociais para comentar e celebrar o início do pontificado de Robert Francis Prevost, o Leão XIV, nesta quinta-feira, 8.

Aos 69 anos, Prevost entra para a história como o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, a assumir o comando da Igreja Católica.

Figura de grande influência e experiência internacional, Leão XIV é reconhecido por sua proximidade com o papa emérito Francisco, a quem sucede. Com ampla experiência internacional e reconhecida proximidade com o papa emérito Francisco, o novo pontífice representa a continuidade de uma Igreja voltada ao diálogo.

Confira os famosos que comentaram a escolha do novo papa:

