Donald Trump parabeniza papa americano e faz aceno; veja

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou em publicação nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira, 8, Robert Francis Prevost, primeiro estadunidense eleito papa na história. O pontífice usará o nome de Leão XIV.

Em uma publicação, Trump, conhecido por suas ideias consideradas conservadoras, fez um aceno ao novo papa, conhecido por seu perfil conciliador e de fácil trânsito entre conservadores e progressistas, e afirmou que espera conhecer o agora líder máximo da Igreja Católica.

"Parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que foi nomeado papa. Não vejo a hora de conhecer o papa Leão XIV. Será um momento significativo", escreveu Trump.

Quem é Leão XIV?

Robert Francis Prevost é o primeiro norte-americano (estadunidense) a ocupar o posto de papa. O pontífice de 69 anos construiu sua carreira na América-Latina, servindo no Peru por cerca de duas décadas.

Leão XIV é o sucessor do argentino papa Francisco, que morreu no final do mês de abril, após 12 anos no posto mais alto da Igreja Católica. Durante sua primeira fala, o americano agradeceu ao seu antecessor.