Igreja escolhe americano Robert Francis Prevost como novo papa

Prevost entra para a história como o primeiro papa nascido nos Estados Unidos - Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

O mundo católico conheceu nesta quinta-feira, 8, seu novo líder espiritual. Após a tradicional fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina no segundo dia de conclave, o cardeal Robert Francis Prevost foi anunciado como o novo papa, adotando o nome de Leão XIV. Aos 69 anos, Prevost entra para a história como o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, a assumir o comando da Igreja Católica.

Figura de grande influência e experiência internacional, Leão XIV é reconhecido por sua proximidade com o papa emérito Francisco, a quem sucede. Com ampla experiência internacional e reconhecida proximidade com o papa emérito Francisco, o novo pontífice representa a continuidade de uma Igreja voltada ao diálogo.

O anúncio da eleição foi feito em latim pelo cardeal Dominique Mamberti, protodiácono da Igreja, diante de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Seguindo a tradição, ele declarou: “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam” — “Anuncio-vos uma grande alegria: temos um papa”.

Após a confirmação da escolha, Leão XIV seguiu para a Sala das Lágrimas, onde tomou consciência da missão que lhe foi confiada e vestiu, pela primeira vez, as roupas pontifícias. Em seguida, apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, saudando com serenidade e firmeza a multidão que o aguardava com expectativa.

Em sua primeira bênção como pontífice, o novo papa dirigiu palavras de acolhimento, conclamando os fiéis à esperança e à união diante dos desafios do mundo atual.