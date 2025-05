Conheça os candidatos a Papa apaixonados por futebol

Matteo Zuppi, candidato no conclave - Foto: Reprodução I X

Fieis do mundo inteiro estão se voltando para Roma nesta quarta-feira, 7, para acompanhar o conclave, o processo de escolha de um novo Papa. Com a morte de Francisco no dia 21 de abril, logo após a Páscoa cristã, um novo líder da Igreja Católica será eleito pelos cardeais, e não demorou até que os candidatos favoritos começassem a ser comentados nas redes sociais - alguns deles, conectados ao futebol.

Durante o período em que foi Papa, Francisco chamou a atenção da comunidade esportiva pelo amor que sempre teve e demonstrou ao futebol. Torcedor fiel do San Lorenzo, clube argentino que ganhou sua primeira e única Libertadores no ano em que Francisco se tornou Papa, o pontífice tirou fotos com o troféu da Liberta, conheceu diversos jogadores famosos e nunca deixou de reafirmar seu amor pelo clube.

Agora, com novos candidatos a Papa, outros times podem ser consagrados com um torcedor especial caso um cardeal relacionado ao futebol seja eleito como sucessor. De comentarista em programa de esporte a primo de goleiro e fã de Cristiano Ronaldo, os candidatos ao cargo mais alto do catolicismo têm diversas conexões com o futebol.

Os cardeais da Série A italiana

O Arcebispo de Bolonha, Matteo Zuppi, por exemplo, é assumidamente torcedor da Roma, cidade onde nasceu. Um dos mais liberais, Zuppi tem até mesmo fotos dentro de campo com jogadores, usando as vestes de cardeal. Em 2001, o candidato a Papa chegou a protagonizar uma situação inusitada, quando a Roma foi campeã da Série A italiana pela última vez, ganhando um scudetto.

Na ocasião, os torcedores romanos foram comemorar em frente à igreja de Zuppi, pedindo a ele para tocar os sinos em comemoração. O padre não obedeceu, afirmando que não podia quebrar as regras da igreja, e foi amplamente criticado pela decisão, sendo chamado até mesmo de laziale, ou seja, torcedor do Lazio, clube rival do Roma.

Atualmente Arcebispo de Bolonha, Zuppi pegou gosto pelo clube local, e chegou a dizer que não deixará a cidade enquanto o time não vencer a Série A italiana. No entanto, se for eleito Papa, precisará quebrar sua promessa.

Desde que chegou a Bolonha, Zuppi é chamado de "Bergoglio italiano", em referência ao nome de batismo de Francisco, por ser considerado, como ele, um "padre de rua", dedicado aos pobres e migrantes. A simplicidade do cardeal é tanta que ele costuma andar pelas ruas italianas de bicicleta ao invés de carro.

Matteo Zuppi, candidato no conclave | Foto: Divulgação

Ainda na Itália, o candidato a Papa Pierbattista Pizzaballa, atual Patriarca Latino de Jerusalém, carrega o futebol até mesmo no sangue. Isso porque o cardeal é sobrinho de segundo grau de Pierluigi Pizzaballa, goleiro do Atalanta que já disputou mais de 300 jogos na Série A italiana.

Pierluigi Pizzaballa, ex-goleiro do Atalanta | Foto: Reprodução I X

Pizzaballa é o primeiro cardeal de Jerusalém que pode ser eleito Papa, levando representatividade aos conflitos ocorrendo na Faixa de Gaza, que já visitou duas vezes desde o início da guerra.

Pierbattista Pizzaballa, candidato no conclave | Foto: AFP

O cardeal fã de Cristiano Ronaldo

Saindo da Série A italiana, um conterrâneo de Cristiano Ronaldo é um dos concorrentes ao cargo mais alto da Igreja Católica. Natural da Ilha da Madeira, em Portugal, o cardeal José Tolentino Mendonça, conhecido popularmente como “cardeal poeta”, era muito amigo de Francisco e está na disputa, ainda que com poucas chances de vencer.

Mas por que “cardeal poeta”? Ao longo de toda a vida, Mendonça criou o costume de escrever ensaios diversos, tratando de muitos temas - dentre eles, o futebol. Para ele, o esporte é um “fenômeno de substituição da experiência religiosa”.

O cardeal é tão engajado futebolísticamente que já chegou a participar de episódios de rádio comentando futebol, no programa “História do Desporto Athletica Vaticana”, na Rádio Vaticano.

José Tolentino Mendonça, candidato no conclave | Foto: Reprodução I Instagram

Na ocasião, ele deixou bem claro sua preferência pelo português cinco vezes eleito melhor do mundo na Bola de Ouro. “Cristiano ultrapassou os obstáculos que teve de enfrentar: uma situação de pobreza, de marginalização social”, comentou.

“Ele tem a capacidade de se entregar a uma paixão. Colocou o seu coração, a sua vontade, e fez crescer esse grande amor como pessoa. É um escultor da sua alma”, elogiou o cardeal.

Atualmente, o cardeal é prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, cargo ao qual foi nomeado pelo próprio Papa Francisco.