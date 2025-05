Conclave: cardeais iniciam isolamento para escolha do novo papa

Um total de 133 cardeais eleitores – com menos de 80 anos – participarão da eleição - Foto: VATICAN MEDIA / AFP

Os cardeais que participarão do conclave começam, nesta terça-feira 6, a se instalar na residência de Santa Marta e outras dependências do Vaticano, onde permanecerão isolados do mundo durante o conclave até a escolha do sucessor do papa Francisco. O conclave começa nesta quarta-feira, 7.

A partir das 15h00 (10h00 de Brasília) de 7 de maio, os sinais de telefonia serão cortados no interior do Vaticano para isolar os cardeais de influências externas, anunciou a Santa Sé.

Durante o conclave, os "príncipes da Igreja" deverão permanecer sem telefone, sem acesso à internet ou aos meios de comunicação, e conservar o sigilo sobre tudo o que diz respeito à eleição do novo sumo pontífice.

As eleições de Bento XVI em 2005 e as de Francisco em 2013 levaram dois dias. Mas alguns analistas acreditam em um processo mais longo em 2025, em particular por ser o conclave mais internacional da História, com cardeais procedentes de 70 países.

Sigilo

Um total de 133 cardeais candidatos - com menos de 80 anos - participarão da eleição. A maioria foi elevada a este nível durante o pontificado do primeiro papa latino-americano. O número elevado de cardeais fez com que a residência de Santa Marta, onde costumam se hospedar desde o conclave de 2005, ficasse pequena: um edifício vizinho, que geralmente abriga funcionários do Vaticano, foi habilitado para o momento histórico.

Antes de 2005, os cardeais se hospedavam em quartos improvisados ​​no Palácio Apostólico, mais desconfortáveis ​​e com poucos banheiros, razão que motivou o papa João Paulo II a determinar a construção da residência atual.

Santa Marta, onde Francisco decidiu morar, dispõe de quartos com banheiro privado e serviços similares aos de um hotel. A distribuição dos quartos entre os cardeais foi definida por sorteio.

Os purpurados podem entrar em seus quartos entre esta terça-feira e a missa de quarta-feira na basílica de São Pedro que precede o conclave. Eles devem manter seus celulares bem guardados.

Os funcionários que prestarão apoio durante a eleição - médicos, ascensoristas, trabalhadores do refeitório e dos serviços de limpeza, entre outros - também juraram na segunda-feira manter sigilo sobre o que acontecer, sob pena de excomunhão.

Nesta terça-feira, os cardeais organizaram a última reunião preparatória, que aconteceu quase diariamente desde o falecimento de Jorge Mario Bergoglio em 21 de abril. Nos encontros, eles abordaram várias questões sobre a Igreja.

Ao final, os cardeais fizeram um apelo à paz “na Ucrânia, Oriente Médio e muitas outras regiões do mundo”, em uma declaração escrita. Na véspera de sua morte, Francisco fez um último apelo para pedir o fim dos conflitos. Nas reuniões, os cardeais também conversaram sobre as finanças do Vaticano, o escândalo das agressões sexuais, a unidade da Igreja e o perfil do próximo papa. Muitos cartões aproveitaram para se conhecer.